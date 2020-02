La FIS confirma las pruebas en La Thuile (Italia) pese al coronavirus

Madrid, 26 feb (EFE).- La Federación internacional de Esquí (FIS) y los organizadores de la estación italiana de La Thuile, en el Valle de Aosta, en los Alpes, han confirmado este miércoles que, pese al coronavirus, mantienen las pruebas femeninas de súper gigante (sábado) y combinada (domingo).

'Debido a la epidemia y la continua propagación del coronavirus en el norte de Italia, las autoridades regionales italianas han decidido cancelar y posponer manifestaciones públicas, incluidos eventos deportivos', dijo el FIS en un comunicado.

Sin embargo, esta decisión no se aplica a la región de Aosta, donde se encuentra La Thuile, donde no se ha registrado ningún caso. Aunque no se ha especificado nada más, FIS y organizadores han anunciado que habrá 'un número limitado de espectadores' y que 'los equipos italianos están bajo el control y la supervisión permanente del personal médico de la federación'. EFE