La Fiscalía de El Salvador solicita desafuero de político ligado a pandillas

San Salvador, 27 ene (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador solicitó este lunes a la Asamblea Legislativa el desafuero al expresidente de este órgano del Estado y diputado opositor Norman Quijano por supuestamente negociar con pandillas en las elecciones presidenciales de 2014.

''Formalmente la Fiscalía ha realizado la solicitud de antijuicio y petición de desafuero contra de Norman Quijano (...) los delitos por los cuales se está pidiendo está solicitud es por fraude electoral y agrupaciones ilícitas', dijo a la prensa el fiscal Álvaro Rodríguez.

El representante del Ministerio Público señaló que el mensaje de la Fiscalía con esta acción es que 'conforme las investigaciones lleguen a su punto, no habrá distinciones y vamos a dar inicio con las acciones legales correspondientes con personas que tengan o no este privilegio constitucional'.

La solicitud fue presenta por orden del fiscal general, Raúl Melara, quien, a través de un mensaje en redes sociales, pidió a los diputados del Congreso que 'este proceso sea llevado de manera objetiva, legal y transparente'.

La Asamblea Legislativa deberá crear una comisión especial de diputados, nombrar de entre los legisladores a un defensor y un fiscal para determinar si procede o no el retiro del fuero.

La decisión de dicha comisión debe ser ratificada por los diputados en pleno con al menos 43 votos de los 84 legisladores.

De no desaforar a Quijano, la Fiscalía 'tendría que esperar a que el plazo en el que se le otorga fuero constitucional al diputado concluya, pero estos sería un obstáculo porque el ejercicio de la acción penal quedaría en suspensión'.

La acción del Ministerio Público ya ha generado reacciones y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo este lunes durante una conferencia de prensa que el fiscal Melara 'hizo lo correcto' y señaló que 'los diputados no van a decidir si Norman Quijano es culpable o no, lo que tienen que hacer es remover el fuero, el cual no está hecho para proteger a los diputados de acciones criminales que cometan'.

'Para los que hemos seguido este caso (supuestas negociaciones de Quijano con pandillas) no nos queda ninguna duda del delito, sin embargo, se tendrá de demostrar en los tribunales', agregó el mandatario,

Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, de derecha) y también ex presidente del Congreso, dijo que él solicitará a su partido que lo propongan como fiscal de la comisión de antejuicio, ya que considera que 'hay pruebas suficientes para que a Quijano se le quite el fuero'.

'Diferentes son aquellos casos en los que personas se ven obligados a dar dinero a las pandillas por la extorsión, pero aquí hay claramente una negociación, donde se ofrece dinero y otro tipo de cosas, yo creo que el fiscal general está siendo bien', agregó el político.

Durante un juicio en el que fueron condenados más de 300 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en 2019, un testigo identificado únicamente como 'Noé' señaló que Quijano negoció dinero a cambio de votos en los referidos comicios, en los que compitió como candidato de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha).

Otro de los políticos salvadoreños salpicados por las supuestas negociaciones de dinero a las pandillas es el actual alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, también de Arena y a quien 'Noé' atribuyó la entrega de 69.000 dólares en 2015.

Muyshondt, vinculado a los pactos con pandillas desde 2016 por publicaciones periodísticas, asegura que no entregó dinero a las estructuras criminales y apuntó que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía en las investigaciones.

'Noé' también declaró que el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entregó más de 200.000 dólares para que los miembros de las pandillas les dieran sus votos en 2014, cuando ganó su segunda presidencia consecutiva. EFE