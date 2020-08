La Fiscalía de Panamá investiga contrato del Canal con una firma holandesa

Panamá, 18 ago (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción de Panamá ha iniciado una investigación sobre un supuesto caso en la Administración del Canal de Panamá (ACP) de contratación ilegal en 2017 por 14 millones de dólares de una empresa holandesa especializada en gestión de procesos.

El Ministerio Público indicó este martes que se ha iniciado la averiguación con base en denuncias difundidas los últimos días en redes sociales, según las cuales a la empresa holandesa Quintiq se le pagó el contrato pese a que el programa que entregó a la ACP para la gestión de los procesos de tránsito de buques no funcionó.

'Fiscalía Anticorrupción inicia investigación de oficio por la posible comisión del delito de peculado en perjuicio de la ACP por publicación en redes sociales donde se señala la contratación de un programa para el manejo de procesos por la suma de 14 millones' de dólares, anunció públicamente este martes el Ministerio Público.

En las denuncias difundidas por las redes sociales se menciona que la empresa involucrada es la holandesa Quintiq, que desarrolla software de planificación, programación y optimización de la cadena de suministro.

EXADMINISTRADOR DE CANAL DEFIENDE LA TRANSPARENCIA DE SU GESTIÓN

La contratación de Quintiq, propiedad de Dassault Systèmes, fue anunciada en marzo de 2017 por la ACP, entonces administrada por Jorge Quijano, quien salió del cargo en septiembre pasado y ahora espera la ratificación por parte del Parlamento como presidente de la directiva del Metro de Panamá.

'Como siempre he dicho, en mi administración no ha habido ninguna corrupción ni dolo en ninguna de las contrataciones y por tal razón no tengo ningún reparo en que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes', comentó Quijano a Efe.

El exadministrador (2012-2017) de la ACP recalcó que 'el caso en mención es tan solo uno de los miles de contratos de obra, servicios, compra de productos que se manejaron con total transparencia' durante su gestión, entre ellos la ampliación de la vía por más de 5.600 millones de dólares, todos los cuales pasaron por el escrutinio del 'fiscalizador general y hasta por auditores externos'.

En marzo de 2017 la ACP informó que el programa de renovación de procesos y sistemas medulares ofrecido por Quintiq era la mejor tecnología en su clase, y que el Canal requería de ella debido al creciente tránsito de buques y para optimizar los costos, mejorar la seguridad, y aumentar la eficiencia y confiabilidad del servicio a los clientes.

De acuerdo con la información disponible, el software Quintiq es utilizado por empresas como DHL, Ferrymasters o por el aeropuerto de Copenhague y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), entre otros.

Efe no pudo obtener de inmediato una reacción de la ACP a la investigación abierta por el Ministerio Público panameño.

El Canal de Panamá es la institución mejor valorada del país centroamericano, donde es considerada un ejemplo de eficiencia.

Cerca del 6 % del comercio mundial pasa por la vía interoceánica, que une a más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos, y que puso en servicio en junio de 2016 su primera ampliación, con un costo de al menos 5.600 millones de dólares. EFE