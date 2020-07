La fotógrafa chilena Tamara Merino, reconocida con el premio Inge Morath

Nueva York, 28 jul (EFE).- La fotógrafa chilena Tamara Merino fue reconocida con el prestigioso premio Inge Morath 2020, por su trabajo enfocado en retratar las distintas comunidades subterráneas del mundo, con el que recibirá una dotación económica de 5.000 dólares.

Según anunciaron en un comunicado la Magnum Foundation, Magnum Photos y la Fundación Inge Morath, que conceden el galardón, ese dinero está destinado a apoyar la terminación de su proyecto documental a largo plazo, titulado 'Underland', mientras que por primera vez se concederán 1.000 dólares a la finalista de este año, Neha Hirve.

Merino, que se ha enfocado en los retratos de las cuestiones humanas y socioculturales de varios grupos que viven bajo tierra, ya fue finalista del premio Inge Morath en 2016 y 2019, y en esta ocasión su trabajo fue seleccionado de entre 114 candidatos presentados por los miembros de Magnum Photos en su reunión general de todos los años.

'Bajo la tierra y alejado del caos de la sociedad moderna, existen cientos de comunidades subterráneas, donde la gente aun vive en cuevas por todo el mundo', explicó sobre su trabajo Merino en el comunicado.

'Cada una de las comunidades que he documentado para 'Underland', desde Australia hasta España o EE.UU, tienen sus propias razones socioculturales, ambientales, económicas y religiosas que hacen que lleven una vida bajo tierra', agregó.

Cada año, el premio Inge Morath, que honra la memoria de la afamada retratista estadounidense de origen austriaco, reconoce el trabajo de una fotógrafa menor de 30 años.

En esta ocasión, la finalista Neha Hirve fue premiada por su proyecto 'In a light that is leaving', que cuenta la historia de activistas radicales por el medioambiente del bosque de Hambach, en Alemania, que luchan contra la poderosa compañía energética RWE.

El trabajo de esta fotógrafa, con base en Suecia e India, se centra en las varias relaciones que tiene el humano con la tierra, 'explorando el espacio entre activismo y acción, interpretación y hecho, actuación y realidad'.

Tanto el proyecto de Merino como el de Hirve serán presentados en el blog de Magnum Photos en los próximos meses. EFE