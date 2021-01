La franco-española 'Josep' mejor cinta animada y mejor música en los Lumières

París, 19 ene (EFE).- La película de animación franco-española 'Josep', creada por el ilustrador Aurel, fue premiada hoy doblemente por la Academia de los Lumières, otorgados en Francia por la prensa extranjera y antesala de los César, en las categorías de mejor película animada y mejor música, que recayó en su compositora, la española Silvia Pérez Cruz.

Esta cinta, una adaptación animada del exilio y vida del pianista barcelonés Josep Bartolí, cuenta con la colaboración especial de la cantante catalana, responsable de poner voz a varios personajes femeninos y de la música original del filme.

'Me hace mucha ilusión, no me esperaba que aquí se valorara este trabajo. Además, en España no podrá presentarse a ningún premio por cosas burocráticas y que aquí se haya premiado no me lo esperaba, me hace muy feliz', declaró Pérez a Efe.

Explicó que el trabajo con el francés Aurel, ilustrador y director de esta película, ha sido 'de plena confianza', sobre todo después de que Pérez propusiera no utilizar canciones ya existentes, sino crear una banda sonora original con temas compuestos por ella.

'Hubo momentos en los que parecía que no podría ser, se fueron productores, cambiaron los dibujos y con menos se tuvo que hacer mucho más, pero yo trabajé con toda la confianza', añadió la artista.

Ideó la música inspirada en los desdibujados trazos que ilustran la película, para transmitir una sensación de recuerdos, pero también como si en lugar de contar con una paleta de colores pudiera crear una 'paleta de texturas'.

La compositora y cantante pone además voz a tres personajes femeninos, entre ellos Frida Kahlo, con quien Bartolí intimó en su estancia en México.

'Yo le dije a Aurel que no sabía poner voz. Primero tuve que hacer la voz de un personaje cantado, luego me hizo hablar y luego llegó a la conclusión de que todas las voces femeninas fueran yo, con un punto onírico', explicó.

Por su parte, Aurel, conocido en Francia por su trabajo en prensa, se mostró 'orgulloso' del reconocimiento, en particular por el carácter 'internacional' del premio, al tratarse de una academia integrada por periodistas de todo el mundo.

'Es una prueba de que no es solo una peli francesa o franco-española, es una peli que se puede entender en todo el mundo', dijo Aurel en español.

'Es una historia de exilio y de emigrantes que escapan de una dictadura, de la pobreza, y eso es pasado, pero también es actual y quizás sea futuro también', resaltó.

La película se estrenó en Francia a finales de septiembre, pero el cierre forzado de las salas por el confinamiento a causa del coronavirus acortó su difusión, por lo que ahora esperan emitirla en plataformas digitales en los próximos meses.

En España se estrenó el pasado mes de diciembre.

Los Lumières se llevaron a cabo este martes en una gala a puerta a cerrada y transmitida por televisión, en lugar de la tradicional ceremonia en el Olympia de París debido a la situación sanitaria.

El principal premio, para la mejor película, fue para 'Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait', del director francés Emmanuel Mouret. EFE

mdv/rcf/acm

(foto) (vídeo)

doblemente premiada en los Lumières, antesala de los César,