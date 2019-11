La fuerza de 'Star Wars' acompaña a los votantes en las elecciones españolas

Jesús Lozano

Madrid, 10 nov (EFE).- La jornada electoral transcurrió este domingo en España prácticamente sin incidencias, pero con un puñado de anécdotas y momentos curiosos, como cuando unos aficionados de 'Star Wars' acudieron a votar en la ciudad de Sevilla (sur) disfrazados de personajes de esta famosa saga cinematográfica.

Al verlos vestidos de esa manera, se podría pensar que querían transmitir uno de los mensaje míticos de la serie, 'Que la fuerza te acompañe', más cuando el resultado electoral es bastante incierto y España sigue atrapada en un bloqueo político que obligó a repetir hoy los comicios por falta de acuerdo entre partidos para formar gobierno después de los anteriores de abril pasado.

Alguno de los disfrazados llevaba puesta una máscara, que tuvo que quitarse para identificarse correctamente ante la mesa electoral y poder ejercer el derecho de sufragio, entre el asombro de quienes se encontraban en el centro de votación sevillano.

No es tiempo de carnaval, pero un jornalero de 38 años, José Luis Lamela, usó otro disfraz, esta vez de oso, para protestar por tener que presidir obligatoriamente una mesa electoral en una población de la provincia de Soria (centro).

En declaraciones a Efe denunció que no se le permita elegir si acepta o rechaza esa función y añadió que su ideología 'no concuerda con lo que son modelos autoritarios', pues 'la democracia debe ser asamblearia y del pueblo'. Los presidentes y vocales de las mesas son elegidos por sorteo en España y no pueden negarse salvo causa justificada y documentada.

En la ciudad gallega de Orense (noroeste), un joven no pudo acreditar que era el presidente de una mesa electoral porque, según dijo, su perro se había comido la documentación que lo certificaba, informaron fuentes del centro de votación.

RÉCORD DE VOTACIÓN RÁPIDA EN UN PUEBLO

También fue un día de nuevo 'récord electoral'. Los ocho vecinos de Villarroya (La Rioja, norte) votaron en 32 segundos, diez menos que su marca anterior, y volvieron a ser el pueblo más rápido de España en completar la votación.

Otro récord, puede decirse, es el de la monja Martina Romero, que votó hoy por vez primera, en la región española de Navarra (norte), tras pasar 44 años como cooperante en Haití. 'Cuando vives en un mundo diferente, como es ese país, te olvidas de estas cosas', comentó a la prensa.

Los que no pudieron votar son una veintena de vecinos de San Esteban de Cuñaba (Asturias, norte), una pequeña aldea situada en pleno corazón de los Picos de Europa, aislada a causa de un gran desprendimiento de rocas y piedras que cortó la única carretera de acceso al pueblo.

DISCAPACIDAD E INTEGRACIÓN

Una vez más se constató la integración social y el compromiso creciente de las personas con discapacidad con los procesos electorales en España.

A sus 44 años y sorda de nacimiento, este domingo fue la primera vez que Yolanda López fue llamada a presidir una mesa electoral en La Coruña (noroeste).

Aunque podría rechazar esa responsabilidad, la aceptó porque, según dijo, 'es un buen paso para destruir barreras y demostrar las capacidades de la gente con diversidad funcional'.

En Alicante (este), el invidente César Puente Fuente presidió también una mesa electoral con la ayuda de una amiga que le facilitaba la identificación de cada votante, una labor en la que cree que, pese a su discapacidad, los ciegos también 'deben participar'.

POCOS INCIDENTES

Son algunas curiosidades de una jornada de frío, lluvia o nieve en buena parte del país, que trascurrió prácticamente con normalidad, salvo algunos incidentes menores que retrasaron la apertura de algunos centros electorales, abiertos entre las 9.00 y las 20.00 horas (entre 8.00 y 19.00 GMT).

Entre los pocos incidentes del día, la policía municipal de la localidad de Amposta (provincia de Tarragona) detuvo a un elector de 70 años cuando iba a votar con un revólver cargado en un bolsillo y una navaja en otro.

En Madrid cinco centros electorales amanecieron con pintadas, uno de ellos con la inscripción 'Vox nazis'. Este partido de extrema derecha podría convertirse en la tercera fuerza parlamentaria española según las encuestas.

La nota triste de la jornada fue el fallecimiento de dos ancianos en sus respectivos centros de votación: una mujer de más de 80 años que sufrió un desmayo en una población de Granada (sur) y un hombre de 77 años a quien, al parecer, le afectó un infarto en una localidad de Guipúzcoa (norte). EFE

