'La hija', de Martín Cuenca, se estrenará en el Festival de Toronto

Toronto (Canadá), 28 jul (EFE).- La última película del director español Manuel Martín Cuenca, 'La hija', tendrá su estreno mundial en la 46 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se celebrará este año entre el 9 y el 18 de septiembre, según anunció este miércoles la organización de la muestra canadiense.

El filme, protagonizado por Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz e Irene Virgüez, entre otros, y que fue rodado en Andalucía, es un 'thriller' dramático que narra la conflictiva relación entre Dana, una joven de 15 años embarazada que se escapa de un centro de menores, con sus padres.

'La hija' ha sido seleccionada por TIFF para el programa de Cine Mundial Contemporáneo en el que también han sido incluidas las películas 'Sis dies corrents', de Neus Ballús, 'Costa Brava', de Mounia Akl, y 'Tres', de Juanjo Giménez. Estas tres películas tendrán su estreno norteamericano en TIFF.

El festival canadiense también anunció este miércoles que las coproducciones entre México y Estados Unidos 'La caja', del realizador Lorenzo Vigas, y 'El otro Tom', de Rodrigo Plá y Laura Santullo, también tendrán su estreno norteamericano en el programa de Cine Mundial Contemporáneo.

TIFF igualmente anunció que los filmes 'Lo invisible, una coproducción entre Ecuador y Francia dirigida por Javier Andrade, y 'To Kill the Beast', de Agustin San Martín, serán estrenados en el programa Descubrimiento.

Otros dos estrenos mundiales revelados este miércoles son 'The Good House', de Maya Forbes y Wallace Wolodarsky, y 'Silent Night', de Camille Griffin, ambas en el programa Galas.

Finalmente, en el programa Presentaciones Especiales, el festival programó el estreno norteamericano de la mexicana 'Sundown', de Michel Franco junto con 'The Humans', de Stephen Karam, y 'Wolf', de Nathalie Biancheri.

TIFF ya había anunciado con anterioridad que la edición de este año se abrirá con 'Dear Evan Hansen', la adaptación del musical de Broadway del mismo título dirigida por Stephen Chbosky ('Austin Powers in Goldmember', 2002; 'Wonder', 2017) e interpretada entre otros por Ben Platt, Amy Adams y Julianne Moore.

La película que cerrará la muestra será 'One Second', la última obra del director chino Zhang Yimou ('Raise the Red Lantern', 1991; 'Hero', 2002).

TIFF, uno de los principales festivales de cine del mundo, también confirmó hace días la proyección de la coproducción entre España y Argentina 'Competencia oficial', dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat e interpretada por Antonio Banderas, Penélope Cruz y Óscar Martínez. EFE

