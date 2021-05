La hora de Paula Badosa

Madrid, 5 may (EFE).- Paula Badosa ya ha hecho historia en Madrid tras batir a la suiza Belinda Bencic y convertirse en la primera española en alcanzar las semifinales de este WTA 1000 que se disputa en la Caja Mágica.

Nunca antes nadie había llegado tan lejos. La pupila de Javier Martí había igualado a Carla Suárez y Anabel Medina, que alcanzaron en su día los cuartos de final. Pero se estancaron en este tramo.

La australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, será el próximo obstáculo, antes de la final del sábado. Una jugadora a la que la española nacida en Nueva York hace 23 años y situada en el puesto 62 del ránking que a partir de la próxima semana formará parte de las cincuenta mejores jugadoras del mundo.

Badosa ya ha ganado a Barty. Fue en el último torneo que disputó, sobre arcilla, el pasado 9 de abril. La española ganó por 6-3 y 6-4 en el único partido disputado entre ambas hasta el momento.

'Estoy superando la presión, gestionando los nervios y estoy muy contenta', dijo.Estoy en un punto en el que no puedo dejar de creer. Es muy difícil pero lo voy a intentar', advirtió la española que ha ganado ronda a ronda a jugadoras como la checa Barbora Krejcikova, 39 del mundo; a la suiza Jil Teichmann (40) y a la letona Anastasija Sevastova (54), antes de superar a la suiza Belinda Bencic, octava favorita.

La de Madrid será la tercera semifinal del año para la tenista española que cayó en la de Charleston ante la rusa Veronika Kudermetova y, antes, en Lyon, contra la danesa Clara Tuson.

La tercera puede ser la vencida para la española que vuelve a coincidir con la número uno del mundo y ganadora de tres títulos este 2021.

Para la oceánica la vivencia en Madrid no tiene precedentes. Nunca antes, en sus dos presencias anteriores, había alcanzado las semifinales. En el 2019 llegó hasta cuartos, su mejor papel. En la Caja Mágica tendrá un ambiente adverso.

'No me molesta que todo el público esté a favor de ella. He jugado partidos en Australia donde están a mi favor así que será una situación distinta. Es emocionante jugar con público. Estamos agradecidos esta semana al hecho de tener gente para poder disfrutarlo con nosotros y disfrutar de los partidos. Ha sido una semana excepcional', destacó Barty.

La número uno del mundo pretende sacar conclusiones positivas de la derrota sufrida ante Badosa hace dos semanas. 'Jugué contra ella hace dos semanas y hay cosas de ese partido que aprendí y tendré que tenerlo en cuenta el jueves lo mejor que pueda para poderlo ejecutar'.

La número uno del mundo ha dado un paso al frente sobre la pista. Sobre todo de mentalidad. 'Siempre he estado tranquila en la cancha. Ese ha sido mi comportamiento y mi actitud. Pero para mí se trata más de confiar en mi y saber que trabajo para encontrar una manera de hacer las cosas y luego dar tiempo para hacerlo', dijo tras vencer a Kvitova y antes de enfrentarse a Badosa. EFE