La IAAF cambia de nombre: será World Athletics cuando terminen los Mundiales

Doha, 26 sep (EFE).- El Congreso de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) aprobó este jueves el cambio de nombre: una vez que concluyan los Mundiales de Doha, el 6 de octubre próximo, pasará a llamarse World Athletics (Atletismo Mundial).

El presidente de la IAAF, el británico Sebastian Coe, tuvo que esforzarse para convencer a algunos delegados, que no apoyaban el cambio por entender, en algunos casos, que suponía una pérdida de identidad, y en otros, sobre todo de habla francesa, que no se adaptaba bien a sus respectivos idiomas.

Coe explicó que el cambio de nombre era necesario para hacer el atletismo más atractivo para los jóvenes. 'Desde que me alcanza la memoria, y sobre todo desde que entré en el Consejo Directivo de la IAAF en 2003, siempre que me preguntaban en qué organización trabajaba, me costaba tres o cuatro minutos explicar lo que significan las actuales siglas', comentó ante los delegados.

'Hemos escuchado a las televisiones, a los aficionados, a los atletas y creemos que este cambio nos ayudará a conectar más con la gente joven', afirmó el presidente.

La IAAF fue fundada en 1912 con el nombre de Federación Internacional de Atletismo Amateur y en 2001 modificó su denominación, conservando las mismas siglas, para llamarse Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, suprimiendo el término 'amateur' ante la evidencia de que todos los atletas cobraban por su trabajo. EFE