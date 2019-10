La IFAB examinará la implantación del VAR en una veintena de Ligas

Madrid, 15 oct (EFE).- La IFAB (International Football Association Board) analizará la utilización global del VAR y sus posibles desarrollos futuros en la reunión que sus paneles consultivos de fútbol y técnico celebrarán el próximo 23 de octubre en Zúrich (Suiza).

El organismo responsable de las reglas del juego confirmó este martes la agenda de la cita de ambos, en vísperas del estreno del sistema por primera vez en un Mundial sub'17, en Brasil del 26 de octubre al 17 de noviembre, y con las ligas de Suiza, Grecia, Israel y Catar como nuevas abonadas a su uso esta temporada.

Aprobado por la IFAB el 3 de marzo de 2018 para su puesta de largo en el Mundial de Rusia de ese año y elogiado después por la FIFA y en la última asamblea general de este organismo, el VAR ya es parte de 19 campeonatos ligueros y empieza a prepararse en otros como el de Croacia.

Según los datos de la IFAB, a las 'cinco grandes' ligas europeas --España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia- se suman con el VAR instalado los campeonatos de Portugal, Bélgica, Holanda, Polonia, Turquía, Brasil, México, China, Corea y Estados Unidos.

Otras federaciones como la de Rusia, a la que el Comité Técnico de Árbitros Español (CTA) ha ayudado en su implantación, igual que en Turquía y México, lo han empleado en algunos partidos.

En el caso de Rusia fue en las semifinales y la final de Copa de la temporada pasada; en la República Checa, Arabia Saudí y Australia en encuentros de liga y en Kuwait en la Copa del Emir.

Pero la 'antigüedad' del sistema no ha evitado que aún genere recelos y reciba fuertes críticas. Aunque sea inusual, Leo Messi estalló este verano en la Copa América cuando el árbitro no pitó dos penaltis a favor de Argentina y no revisó las acciones en la pantalla del VAR en la semifinal contra Brasil.

Una situación parecida en la liga española es la que llevó al Leganés a pedir la repetición del partido de la octava jornada contra el Levante (1-2) desde el minuto en el que el árbitro decretó un penalti en su contra sin chequearlo, que supuso el primer gol del equipo valenciano.

El caso del Leganés-Levante elevó otras voces del fútbol español como la del presidente del Atlético de Madrid y la de Jorge Valdano para poner en cuestión un sistema que 'provoca una sensación de sospecha', en opinión del primero.

Para Enrique Cerezo, 'puede ser más justo o menos justo, pero le quita la emoción al fútbol'. 'Antes teníamos un problema para mucha gente que era el árbitro y ahora tenemos dos que son el árbitro y el VAR, y probablemente tengamos un tercero que sean los operadores del VAR'.

La respuesta del Comité Técnico de Árbitros español (CTA), que en 48 horas volverá a reunir a los árbitros para analizar el desarrollo de la temporada, es que el segundo año de VAR 'es más complicado que el primera', y así se ha visto en otros países, aunque es un método que 'ha traído transparencia, más justicia y seguridad' al fútbol.

Para el Comité, el VAR ayuda a reducir los pocos errores que cometen los árbitros y en lo que va de temporada en España el porcentaje de acierto ha pasado del 93 al 97%.

Al margen del VAR, los paneles consultivos de la IFAB -fútbol (FAP) y técnico (TAP)- tendrán también sobre la mesa la revisión de las modificaciones de las reglas de juego introducidas desde el pasado 1 de junio, con propuestas de aclaraciones y cambios para la temporada 2020-2021.

El tratamiento de los casos de contusiones, así como el juego limpio y el comportamiento en el terreno de juego son los otros temas que estudiará la IFAB, organismo formado por las federaciones de Inglaterra (FA), Escocia (SFA), Gales (FAW) e Irlanda del Norte (IFA), además de la FIFA (que representa a las 207 federaciones nacionales restantes). EFE