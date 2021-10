La Iglesia católica de Honduras rechaza de nuevo el matrimonio igualitario

Tegucigalpa, 3 oct (EFE).- La Iglesia católica de Honduras expresó este domingo su rechazó, nuevamente, a la unión entre personas del mismo sexo y afirmó que el matrimonio cristiano es un proyecto de Dios, no de gobiernos.

'El matrimonio cristiano necesita de un encuentro personal permanente, aquí encontramos varios puntos que vale la pena profundizar: muchos matrimonios no han sido sacramentos, porque se llegó sin la necesaria preparación o madurez', indicó el cardenal en una homilía celebrada en la Basílica Menor de Suyapa.

Afirmó que el 'amor y la familia no son un plan de ningún humano, ni de ninguna legislación ni de ningún gobierno. El amor y la familia son un proyecto de Dios y es a él se le deben pedir las instrucciones'.

Rodríguez insistió en que el amor y la familia 'no es un proyecto de ninguna ideología, ni de ningún movimiento llámese feminista o masculinista o como sea, es al creador a quien se le deben pedir las instrucciones, están muy claras en la Biblia'.

'Dios no dijo: dejará el hombre a su familia y se unirá a otro hombre, no lo dice la palabra de Dios', subrayó el cardenal hondureño, quien lamentó que hay legisladores que 'no entienden la ley de Dios'.

Agregó que en Honduras 'hemos hablado ya de esto en el Congreso, pero vale la pena que no nos dejemos desorientar ni por esas ideologías que quieren imponerse a la fuerza aún sabiendo que son contrarios y que el que no piensa como ellos hay que insultarlos, hay que denigrarlo y destruirlo'.

Para reconocer el matrimonio homosexual en Honduras es necesario reformar el artículo 112 de la Constitución, para lo que se requiere mayoría calificada, 86 votos de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional.

El artículo 112 de la Constitución hondureña dice textualmente: 'Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges'.

El cardenal hondureño pidió a Dios continuar 'fortaleciendo los matrimonios y haciendo que verdaderamente Honduras se construya sobre buenas familias'.

ANALIZAR EL VOTO EN ELECCIONES

Rodríguez señaló que en la campaña política que se desarrolla en Honduras, de cara a las elecciones generales del 28 de noviembre, 'se verá retratado por quién hay que votar y por quién no, toda aquel que acude al insulto, al ataque personal, y que no hace ninguna propuesta decente, no merece el voto'.

'Lo que se está jugando no es simplemente lucha de partidos, lo que se está jugando es el futuro de una Honduras mejor y una Honduras mejor no se hace como malos ciudadanos, se hace con los mejores', enfatizó.

El religioso resaltó que construir un mejor país es 'responsabilidad de cada uno' de los hondureños, a los que instó a 'tratar de escoger lo mejor y lucha por el bien común'.

En los comicios generales participarán catorce partidos políticos y quince candidatos a la presidencia.

Más de cinco millones de hondureños podrán votar en los comicios de Honduras, donde no se realiza segunda vuelta, para elegir al sucesor de Hernández, tres designados (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

Las elecciones serán las undécimas desde que Honduras retornó al orden constitucional, después de casi dos décadas de regímenes militares. EFE

