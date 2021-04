La ilusión y la necesidad se citan en Praga

(añade nuevo párrafo y actualiza la alineación del Slavia Praga tras la sanción de la UEFA a Ondrej Kúdela)

Praga/Londres, 14 abr (EFE).- El Slavia de Praga, líder en solitario de la liga checa, quiere volver a una semifinal de la Liga Europa, un hito que ya consiguió hace 25 años, enfrentándose a un Arsenal 'necesitado' de la victoria porque puede ser la única vía para jugar una competición continental la próxima temporada.

El conjunto que prepara Jindrich Trpisovsky disputará el encuentro de vuelta de cuartos de final habiendo dejado buenas sensaciones en Londres, donde lograron un valioso gol que les dio el empate, 1-1, en el tiempo añadido.

Tras dejar casi encarrillado el campeonato liguero, que aspiran a ganar por tercer año consecutivo, los checos sueñan con repetir el hito de 1995/1996, cuando llegaron a semifinales de la copa de la UEFA, en la que fueron eliminados por el Girondins de Bordeaux de Zinedine Zidane.

El Slavia une a última hora la baja de Ondrej Kúdela, que este mismo miércoles ha sido sancionado con diez encuentros por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, por haber supuestamente proferido insultos racistas a Kamara mientras se tapaba la boca, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa que su equipo jugó ante el Rangers, el 18 de marzo de 2021.

El problema además es que la mayoría de los titulares de la plantilla, que mantiene vivas sus aspiraciones en tres torneos, acusa algún tipo de lesión, algo a lo contribuyó el parón de las selecciones, del que los internacionales Peter Olayinka, por Nigeria, y Abdallah Sima, por Senegal, llegaron más que tocados.

Trpisovsky quiso, a pesar de todo, contar con ellos la semana pasada en el Emirates Stadium, pero les tuvo que dar reposo el sábado en el trascendental derby frente al Sparta.

Y es que 'casi todos los jugadores (que jugaron el derby) tenían algún problema de salud', confesó Trpisovsky tras el decisivo encuentro, en el que sus pupilos lograron la victoria, 2-0, y dieron un paso de gigante para revalidar el título liguero.

El centrocampista Lukas Provod, convertido en un solvente reemplazo de Tomas Soucek, quien marchó al West Ham United en enero de 2020, está entre algodones para tratar de llegar a la vuelta de estos cuartos de final.

Los checos han dejado en el camino al Leicester y Glasgow Rangers, y esperan tener a punto su línea defensiva, liderada por Ondrej Kudela, que afrontó una suspensión sufrida en Londres si bien estaba aquejado por un proceso viral.

El gol concedido en el último minuto del tiempo de descuento ha puesto en entredicho las clasificación del Arsenal a semifinales. Los 'Gunners' necesitan como agua de mayo ganar este título, puesto que es su única opción de estar la temporada que viene en la Liga de Campeones y, casi con toda seguridad, incluso en Europa.

La mala suerte se cebó con los londinenses, puesto que merecieron ganar y por más de un gol de diferencia en el Emirates Stadium, pero se toparon con el palo y con la ineficacia de cara a puerta.

Ahora visitan Praga con la obligación de ganar o sacar un empate a más de un gol. Y todo ello con las dudas de Martin Odegaard, que se ha perdido los dos últimos encuentros, y Pierre-Emerick Aubameyang, que no estuvo en la victoria por 0-3 ante el Sheffield United también por problemas físicos.

Son dos ausencias notables para un equipo que al menos se desquitó en la Premier, goleando al colista, con un doblete de Lacazette, precisamente de los que estuvo más fallones contra el Slavia.

Es una prueba de fuego para Mikel Arteta, que de no lograr el pase a semis quedará muy discutido en una institución que no tiene estabilidad y a la que daría la puntilla el golpe financiero de no estar en Europa la temporada que viene.

Alineaciones probables:

Slavia de Praga: Kolár; Boril, Zima, Holes, Bah; Hromada, Oscar, Stanciu, Provod, Olayinka; Sima.

Arsenal: Leno; Soares, Gabriel, Holding, Bellerín; Xhaka, Thomas, Smith Rowe; Saka, Willian y Lacazette.

Árbitro: Cüneyt Çakir (Tur)

Estadio: Eden Arena (Praga). EFE