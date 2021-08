La india Aditi Ashok aspira al podio con su madre como caddie

Tokio, 5 ago (EFE).- La jugadora india Aditi Ashok se mantiene en la pugna por las medallas del torneo olímpico femenino de golf y juega en el Kasumigasaki Country Club con la ayuda de su madre, que ejerce las funciones de caddie cinco allks después de que en Río 2016 fuera su padre en encargado de llevarle la bolsa de palos y aconsejarla a la horra de elegir la mejor opción en cada golpe.

Este cambio apenas afecta a su juego. 'Con mi padre... él conoce mi juego a veces mucho más, probablemente, que yo misma, así que siempre me siento obligada a confiar en él a veces. Mientras que esta semana sé que mi madre está ahí, y puedo preguntarle cualquier cosa, pero en términos de golf puede que no sea capaz de ayudarme tanto como mi padre. Así que, supongo, estoy siendo más decisiva'.

Eso sí, Ashok, número 200 del ránking mundial, está más relajada con su madre al lado: 'Probablemente la presión es más alta con papá y creo que es un poco más relajada con mamá, lo que está ayudando esta semana'.

Al referirse a su juego, la india explica: 'He trabajado mucho mi juego corto. Realmente disfruto más practicando el juego corto que cualquier otra parte del juego. Podría pasarme seis u ocho horas practicando el 'chipping' o los golpes en el bunker'.

Sobre lo que una medalla podría suponer para el golf en la India, la jugadora de Bangalore, profesional desde 2016, señala: 'Todo el mundo está pensando en ello, todo el mundo está aquí para hacerlo. Definitivamente está en mi mente. Pero en el campo no estoy pensando mucho en ello. Espero que la gente de mi país lo vea. Sé que algunos de mis amigos se quedarán despiertos para verlo, lo cual es genial. Eso es lo que los Juegos Olímpicos hacen por el golf en la India. Los Juegos Olímpicos son enormes'.

Ashok, segunda a cuatro golpes de la líder, la estadounidense Nelly Korda, es de las pocas que no se protege del sol en el campo y afirma al respecto: 'Estoy acostumbrado al calor. No pasa nada. Creo que me cansa más sostener el paraguas'. EFE

sab/jap