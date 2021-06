La India registra menos de 40.000 casos por primera vez en tres meses

Nueva Delhi, 29 jun (EFE).- La India registró este martes menos de 40.000 nuevos casos por coronavirus por primera vez en más de tres meses, tras superar la peor crisis de la enfermedad en el mundo, que alcanzó su pico en mayo con más de 400.000 casos diarios.

El país asiático sumó 37.566 casos en las últimas 24 horas, el número más bajo en 102 días, lo que eleva el total de contagios desde el inicio de la pandemia hasta 30,3 millones, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud indio.

El número de muertes también experimenta un sostenido descenso con 907 fallecidos en la última jornada, la cifra más baja que se ha reportado en 77 días. Esto lleva el total hasta 397.637 muertes desde el comienzo de la pandemia.

La India en general experimenta una bajada sostenida y rápida de los contagios tras superar a mediados de mayo el pico de la segunda ola de la enfermedad.

Esta segunda ola, mucho más agresiva y rápida que la primera, llevó los casos desde los cerca de 10.000 que la nación reportaba en febrero, hasta más de 400.000 en cuestión de semanas, lo que provocó una sobrecarga en su sistema de salud que dejó dramáticas imágenes de hospitales y crematorios saturados.

Nueva Delhi, una de las regiones más afectadas en esta segunda ola con casi 30.000 nuevos casos cada 24 horas, confirmó hoy 59 nuevos contagios y 2 fallecidos.

La variante delta, identificada originariamente en la India, y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) circula ya en más de 80 países, es vista como uno de los factores que contribuyeron al espectacular aumento de los casos en la India, debido a su alta transmisibilidad.

QUÉ SE SABE DE LAS VARIANTES DELTA

En un boletín publicado ayer, las autoridades sanitarias indias explicaron que la variante delta, también conocida como SARS-CoV-2 B.1.617, tiene entre 15 y 17 mutaciones y fue identificada por primera vez en octubre de 2020, cuatro meses antes de que la segunda ola golpeara al país.

Para febrero pasado, más del 60 % de los casos del estado de Maharashtra, gran epicentro de la enfermedad en la India, se referían a variantes delta.

Según el Consorcio de Secuenciación del Genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG), la variante delta (B.1.617) tiene tres subtipos, dos de ellos clasificados como 'Variante de interés', mientras que un tercero, el B.1.617.2, denominado ahora delta plus, se ha clasificado como una variante preocupante.

La variante delta plus tiene una mutación adicional en comparación con la delta, denominada mutación K417N.

''Plus' significa que se ha producido una mutación adicional en la variante delta. No significa que la variante delta plus sea más severa o altamente transmisible que la variante delta', explicó el Gobierno indio.

Aún así, la delta plus se ha clasificado como 'variante de preocupación, debido a su mayor transmisibilidad, una unión más fuerte a los receptores de las células pulmonares, y una reducción potencial de la respuesta de anticuerpos, y el posible escape inmunológico posterior a la vacunación'.

Pese a que por varios meses la cepa B.1.1.7, como se conoce a la variante de Reino Unido, dominó los contagios por varios meses, 'en los últimos datos, se ha encontrado que el 90 % de las muestras analizadas tienen variantes delta', según el INSACOG.

El Gobierno ha asegurado además que las vacunas de AstraZeneca, y la fórmula indígena del laboratorio Bharat Biotech son eficaces contra las variantes alfa, beta, gamma y delta.

'Aún se están realizando pruebas de laboratorio para verificar la efectividad de la vacuna en la variante delta plus', añadió. EFE