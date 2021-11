La inseguridad ciudadana se cuela en la campaña electoral argentina

Buenos Aires, 9 nov (EFE).-El asesinato de un kiosquero en una localidad de la provincia de Buenos Aires impactó en la campaña electoral por las legislativas del próximo domingo en Argentina, al poner sobre la mesa el problema de la inseguridad ciudadana.

En el marco de la campaña por las elecciones de medio término en el país suramericano, el asesinato de un kiosquero de 45 años durante un robo el pasado domingo desató el reclamo de medidas de seguridad y un intenso intercambio de declaraciones entre oficialismo y oposición.

La víctima, un comerciante de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, ubicada en el cinturón urbano que rodea la capital del país, falleció tras recibir cuatro disparos en el tórax efectuados presuntamente por un delincuente con amplio prontuario, acompañado por una cómplice de 15 años, inimputable por su edad para la justicia argentina.

Indignados por la muerte del comerciante y la falta de seguridad permanentes, el pasado domingo y lunes, una multitud de vecinos se manifestó en las cercanías de la comisaría, donde se encontraba detenido el acusado.

DISCUSIÓN POLÍTICA

Este martes, en declaraciones a la prensa, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, dijo sobre la situación: “Sucede en todos los lugares del mundo (...) si miramos estadística, son otra cosa, pero cuando uno está revisando estas cosas, las estadísticas son nada'.

En particular, con respecto al crimen del kiosquero, el ministro declaró: 'Es un momento muy triste y muy doloroso (...) ante esta desgracia uno sólo se puede solidarizar con los padres'.

Fernández también se expresó sobre los dichos de Patricia Bullrich, presidenta del partido de oposición Propuesta Republicana (PRO), quien ayer había manifestado que el Gobierno se había desentendido de la seguridad.

“Es una señora que no tiene ninguna formación y que todo lo que hizo en el ministerio es una catástrofe', afirmó Fernández sobre quien fuera ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires y referente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, pidió un régimen especial para los jóvenes que cometen delitos y señaló “Hoy un chico puede votar a los 16 años, pero no es responsable. Ahí hay una contradicción, no puede ser que no sea punible”, opinó hoy en declaraciones a una radio local.

Rodríguez Larreta señaló asimismo la necesidad de un abordaje integral sobre la temática de inimputabilidad de los menores de 16 años, que según el Régimen Penal de Minoridad argentino, no pueden ser juzgados ni se les puede imponer una pena por haber cometido un delito.

PRIMERAS LEGISLATIVAS CON FERNÁNDEZ COMO PRESIDENTE

El próximo domingo, los ciudadanos están llamados a elegir 127 diputados y diputadas en todo el país, la mitad de la Cámara Baja, y 24 senadores y senadoras en 8 provincias, un tercio del total, en los primeros comicios legislativos desde que Alberto Fernández asumió como presidente en diciembre de 2019.

Esta cita se da en medio de la recesión que arrastra el país desde 2018, con altas cifras de inflación y pobreza, y llega tras los malos resultados cosechados por el oficialismo en las primarias de septiembre pasado, en las que las listas de precandidatos de la coalición opositora Juntos por el Cambio, que integra el PRO, fueron las más votadas en casi todo el país. EFE

mjbd/rgm/laa