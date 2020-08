La Internacional de Surf administrará el paddle surf sólo a nivel olímpico

Madrid, 6 ago (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha decidido este jueves que la Asociación Internacional de Surf (ISA) sea la federación internacional que gobierne y administre el deporte del paddle surf o SUP a nivel olímpico, pero ha rechazado la solicitud de aquella de ser reconocida como el único órgano de gobierno del este deporte a nivel mundial.

Así, el TAS ha emitido su decisión en el procedimiento de arbitraje entre la ISA y la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) sobre el gobierno del deporte del Stand-Up Paddleboard (SUP) o paddle surf.

Esta decisión, aclara el TAS, 'no implica reconocimiento alguno del SUP a nivel olímpico', ya que para su inclusión en el programa olímpico o cualquier tipo de reconocimiento oficial dentro del Movimiento Olímpico el TAS no tiene jurisdicción, algo que pertenece exclusivamente al Comité Olímpico Internacional (COI).

El TAS también señala que ICF sigue teniendo derecho a realizar todo tipo de actividades de SUP fuera del movimiento olímpico.

Tanto la ISA como la ICF consideraron que el gobierno y la administración del SUP a nivel olímpico recayera dentro de sus respectivos campos de competencia.

Antes de la iniciación del arbitraje del TAS en julio de 2018, la ASI y la CIF habían intentado resolver el asunto durante varios años mediante la conciliación y procedimientos de mediación que finalmente no tuvieron éxito. EFE