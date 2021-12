La izquierda francesa rechaza la idea de Hidalgo de organizar unas primarias

París, 9 dic (EFE).- La propuesta de la candidata socialista al Elíseo, Anne Hidalgo, de organizar unas primarias entre los pretendientes de izquierdas para evitar la fragmentación y evitar el fracaso que auguran los sondeos en las próximas elecciones ha recibido un rechazo casi generalizado de los posibles interesados.

Varios responsables de la Francia Insumisa (LFI) que presenta como candidato a las presidenciales a Jean-Luc Mélenchon, y que es de toda la izquierda el que tiene mejores intenciones de voto (en torno al 8 %), han descalificado la iniciativa presentada por Hidalgo, que atribuyen a sus más que discretas perspectivas, si se atiende a las encuestas.

El diputado y portavoz de LFI, Alexis Corbière, ha hecho hincapié en que la alcaldesa socialista de París había dicho primero el miércoles que estaba en contra de una unión artificial de la izquierda y pocas horas después se lanzaba a proponer esa primaria.

'Uno se pierde', ha señalado Corbière en su cuenta de Twitter, al insistir en que Hidalgo anunciaba por la noche 'exactamente lo contrario de lo que había declarado por la mañana'.

Éric Coquerel, otro de los diputados de LFI con más peso, ha hecho notar en la emisora France Info que 'si hay varias candidaturas, es que hay varios proyectos, como ocurre en la derecha'. Con ironía ha añadido que 'si el Partido Socialista (PS) quiere apoyarnos, no tengo problemas'.

'Anne Hidalgo no puede proponernos la máquina de perder que el PS inauguró en 2016', ha comentado en referencia a las primarias que los socialistas organizaron entonces y que dieron la victoria a Benoît Hamon, que luego obtuvo luego en las presidenciales el peor resultado de la formación, un 6,35 % en la primera vuelta.

El candidato ecologista, Yannick Jadot (7 % en las encuestas), ha replicado a la candidata socialista que no participará en una primaria de la izquierda y ha considerado que esa iniciativa es un intento para 'salir del callejón con una idea sorpresa'.

HIDALGO, POR DEBAJO DEL 5 %

Una alusión al hecho de que Hidalgo en las últimas semanas ha caído todavía más en los sondeos, que le dan menos del 5 % de las intenciones de voto. Si baja de dicho porcentaje, el Estado no le reembolsaría siquiera los gastos de campaña.

El candidato comunista, Fabien Roussel, también le ha dicho no a la cabeza de cartel socialista en France Info: 'No es la solución. Una primaria arregla el problema de la persona, pero no es la persona lo que hay que encontrar, sino sobre qué base nos unimos'.

El único que ha saludado la idea de Hidalgo es el exministro socialista y también candidato, Arnaud Montebourg (2 % en las encuestas), que unas horas antes de que la alcaldesa de París sugiriera organizar unas primarias de la izquierda había dicho que estaba dispuesto a retirarse en favor de 'un proyecto común' y un 'candidato común'.

El último presidente socialista de Francia, François Hollande (2012-2017) ha querido puntualizar por su parte que una candidatura de unión de la izquierda 'solo tiene sentido si hay un programa común'.

Hidalgo consideró el miércoles por la noche en una entrevista en el telediario de máxima audiencia del país que había llegado el momento de unirse porque 'no podemos seguir perdiendo tiempo'.

'Esta izquierda fracturada, que desespera a muchos ciudadanos, tiene que unirse para poder gobernar', argumentó. EFE

