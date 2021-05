La Junta Directiva del Congreso de El Salvador sostiene su primera reunión

San Salvador, 3 may (EFE).- La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador sostiene este lunes su primera reunión tras su conformación el sábado en la toma de posesión de los diputados para el período 2021-2024.

La reunión es presidida por el presidente del Congreso, Ernesto Castro, y es privada, según ha constatado Efe.

El órgano Legislativo informó en su cuenta de Twitter que 'luego de la sesión de instalación y sesión plenaria del pasado 1 de mayo, la Junta Directiva de #LaNuevaAsamblea sostiene su primera reunión este día'.

'Trabajamos para cumplir las tareas encomendadas por el pueblo desde el primer día', señala una publicación.

La Junta Directiva está integrada por ocho diputados, en su mayoría oficialistas, de los partidos Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Se desconoce si al finalizar la reunión se brindará una conferencia de prensa para detallar lo abordado en la misma.

La primera reunión se da luego de que la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, destituyera el sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por supuestamente cometer 'fraude a la constitución' y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia.

La decisión -la primera del nuevo Congreso- ha sido duramente cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que la han calificado de inconstitucional y que ven amenazado el Estado de derecho.

Los magistrados por los que los diputados votaron para destituir son el que era el presidente de la Corte de Suprema José Armando Pineda y los magistrados Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.

También se votó para destituir al fiscal general, Raúl Melara, quien ha sido sustituido por Rodolfo Delgado.

MAGISTRADOS TAMBIÉN SE REÚNEN

Los magistrados elegidos y juramentados por el Congreso sostienen este lunes una sesión extraordinaria, que también es privada.

Una veintena de organizaciones de la sociedad civil señalaron hoy en un comunicado que no reconocen a los nuevos magistrados y pidieron que se cumpla la sentencia de inconstitucionalidad -emitida la noche del sábado- en la que se declara que la medida 'viola la forma de Gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista' establecido en el artículo 85 de la Constitución.

'No podemos reconocer a la Sala que nombraron, que no es una Sala porque es una usurpación de un poder que no les corresponde y tampoco podemos reconocer a la Fiscalía General', manifestó Andreu Oliva, rector de la jesuita Universidad Centroamericana. EFE