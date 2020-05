La Justicia mantiene la suspensión de los ascensos en la Eredivisie

La Haya, 14 may (EFE).- Un tribunal de Utrecht falló este jueves a favor de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol y dio luz verde a la suspensión de los ascensos en la Eredivisie, una medida que provocó una denuncia de los equipos que lideraban la segunda división, el Cambuur y De Graafschaap.

Ambos clubes, que aún pueden apelar, tenían 66 y 62 puntos respectivamente, lo que les daba la promoción directa a la Eredivisie, mientras que el tercero, el Volendam tenía 55 puntos. A falta de nueve jornadas, el Gobierno paralizó el fútbol profesional hasta el 1 de septiembre por el coronavirus, lo que supuso el final de la temporada y la anulación de los ascensos y descensos.

“En las reglas de la federación no figura nada sobre el acortamiento del campeonato. Se ha presentado una situación especial en la cual la federación tenía que tomar una decisión a corto plazo”, dijo el magistrado que leyó la sentencia del juicio rápido.

El máximo organismo del balompié neerlandés 'tenía la espalda contra la pared. Debía tomar una decisión y no podía satisfacer a todos los clubes”, comentó el juez.

“La solución es amarga para el Cambuur y De Graafschap, pero no es cierto que no se haya cumplido con las regulaciones vigentes. Las razones dadas (por los clubes) no son suficientes para revertir la decisión de la federación”, añadió.

Parte de la vista oral de la semana pasada trató la polémica votación telemática celebrada el pasado 24 de abril, cuando la federación preguntó a los clubes de primera y segunda división qué debería hacerse con los cambios de categoría.

De los 34 votos registrados, hubo 16 a favor de ejecutar los ascensos y descensos según la clasificación, nueve en contra y nueve abstenciones.

A pesar del resultado, la federación dijo que no había una mayoría clara para posibilitar los ascensos y descensos, una interpretación que fue respaldada por el tribunal.

“El razonamiento de la federación de que la imagen surgida en la votación no era lo suficientemente clara se puede seguir”, se dijo en la sentencia.

“La federación se ha mantenido en comunicación con los clubes. No ha existido un procedimiento defectuoso como para que la decisión sea revocada”, concluyó el juez.

En un primer momento se evaluó permitir el ascenso de los dos clubes y prohibir los descensos, con lo que la Eredivisie habría pasado de tener 18 equipos a 20, pero el máximo organismo del balompié holandés descartó finalmente esa opción. EFE