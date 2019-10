La Knéset echa a andar con el temor de durar aún menos que la anterior

Laura Fernández Palomo

Jerusalén, 3 oct (EFE).- Con el temor de durar menos del mes que aguantó la anterior Cámara, el Parlamento israelí -Knéset- surgido de las elecciones del 17 de septiembre echó a andar en medio de un bloqueo político para formar Ejecutivo que hoy volvió a mostrar su enquistamiento.

'Formar un Gobierno no es solo el deseo del pueblo. Más que nunca, en tiempos como estos, es una necesidad económica y de seguridad que no conocía desde hace muchos años', llamó la atención a los diputados el presidente del país, Reuvén Rivlin, antes de que estos prestaran juramento.

A horas de celebrarse la sesión inaugural, que comenzó sobre las 13.00 GMT, las salas del Parlamento acogieron rumores, ruedas de prensa y encuentros sobre la ardua tarea, encargada a Benjamín Netanyahu, de formar un Ejecutivo que no termina de cuajar.

Beni Gantz, el líder del mayor grupo parlamentario con 33 escaños, Azul y Blanco, acusó a Netanyahu de ser el 'único obstáculo' para hacer posible un Gobierno de unidad, al exigir que la negociación se haga en bloque con los socios ultraortodoxos y de derechas de su partido, Likud.

'No quiero ver a un primer ministro tras las rejas. No quiero verte condenado por delitos penales', pero 'no te refugies en tu puesto', reclamó Gantz en el que también es el segundo día de la vista convocada por el fiscal general del Estado sobre los casos de corrupción de Netanyahu.

Su equipo de abogados, después de la jornada de once horas de este miércoles, siguió hoy presentando pruebas y argumentos ante la Fiscalía para evitar que ésta formalice su acusación por cohecho, fraude y abuso de confianza y que Netanyahu quede procesado.

Israel 'necesita un primer ministro que pueda atender las necesidades de sus ciudadanos, no sus propias dificultades legales... Un Gobierno de unidad, no un Gobierno de inmunidad', aseguró el líder centrista, quien sugirió que Netanyahu se eche a un lado y que podría usar su cargo para aprobar normas que le garanticen no ser condenado.

Mientras, el primer ministro en funciones se reunió con su formación, Likud, segunda en el parlamento con 32 escaños, y volvió a defender un amplio Gobierno de unidad nacional, aunque con una visión distinta a la que tiene Gantz.

Netanyahu reprochó a su rival su propuesta de que renunciara al puesto: 'Aparentemente, Beni Gantz está tratando de escapar de esta decisión. Sugiere cambiar el proceso democrático. No pretendo acceder a esta solicitud'.

Los medios israelíes informaron de que Likud estaría considerando celebrar primarias para elegir a un nuevo líder, tras lo que Gideon Saar, el principal rival de Netanyahu en el partido, escribió un críptico mensaje en Twitter: 'Estoy listo'.

Por la mañana, el jefe de Gobierno intentó sin éxito tantear a su antiguo socio, Avigdor Lieberman, que con sus 8 diputados de Israel Nuestro Hogar podría inclinar la balanza hacia uno y otro bloque del Parlamento (izquierda, centro y árabes, o derecha y ultraortodoxos) para la formación de un Gobierno de coalición.

La bancada de la izquierda y centro con Azul y Blanco, los 6 del Laborismo-Gesher y los 5 de la Unión Democrática queda lejos de los 61 escaños para alcanzar la mayoría de una cámara de 120 diputados.

Tampoco llega el Likud con los ultraortodoxos y Shas (9), y Judaísmo Unido por la Torá (8), junto con la coalición de derechas Yamina, de 7 escaños.

'La fórmula correcta es crear una base común entre Israel Nuestro Hogar, Likud y Azul y Blanco. Solo entonces discutiremos la división de carteras y la rotación del primer ministro', declaró Lieberman hoy en un comunicado.

Los 13 parlamentarios árabes de la Lista Unida, tercera fuerza del Parlamento, se ausentaron del hemiciclo porque optaron por participar en las protestas convocadas por esta minoría en Israel -el 20 % de la población- contra el aumento de la violencia en sus comunidades.

La diputada Aida Touba-Sliman confirmó a Efe que preferían unirse a la jornada de protesta que comenzó esta mañana con una huelga general y el cierre de 'instituciones, escuelas y tiendas' en pueblos de mayoría árabe, que reclaman más seguridad policial, en vez de participar en el acto solemne de jurar su cargo.

El vigésimo segundo Parlamento de Israel quedó constituido ahoy, algo más de cuatro meses después de que se disolviera el anterior el 29 de mayo, tras solo un mes activo por la imposibilidad de formar Gobierno después de las elecciones de abril.

El temor en esta inauguración era no solo que el desenlace vuelva a ser el mismo, sino que la legislatura incluso dure aún menos. EFE

