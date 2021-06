La lanzadora de martillo Gwen Berry ignora la bandera mientras suena el himno

Eugene (Oregón, EE.UU.), 26 jun (EFE).- Todo había sido normalidad en el campeonato selectivo de atletismo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cuando este sábado la lanzadora de martillo Gwen Berry protagonizó una acción de protesta mientras se entonaba el himno nacional en la entrega de medallas.

Hasta este sábado, desde el pasado 18 de junio que comenzó la competición, el himno nacional se había interpretado sin ningún incidente en la hora de la tarde, pero Berry cambió la historia cuando desde el podio, donde recibió la medalla de bronce, se giró y evitó ponerse frente a la bandera de Estados Unidos.

Berry, mientras sonaba la música, colocó su mano izquierda en su cadera y se movió nerviosamente. Dio un cuarto de vuelta, por lo que estaba frente a las gradas, no a la bandera.

Hacia el final, se quitó la camiseta negra con las palabras 'Atleta activista' estampadas en la parte delantera y se la puso por la cabeza.

'Siento que fue una trampa, y lo hicieron a propósito', dijo Berry sobre el momento del himno. 'Estaba enojada, para ser honesta'.

La reacción de Berry al 'Star-Spangled Banner' fue tan notable como cualquier otra cosa en la pista en un sábado ardientemente caluroso, el penúltimo día en las pruebas olímpicas de Estados Unidos con temperaturas que alcanzan los 101 grados (38 Celsius) en el campo.

DeAnna Price ganó la prueba con un lanzamiento de 80,31 metros, que fue casi 2,2 metros más largo que el lanzamiento de Berry. Price rompió el récord del campeonato en cuatro de sus seis lanzamientos, y los dos últimos también batió la marca nacional.

El segundo lugar fue para Brooke Andersen, mientras que Berry acabó en tercer lugar por escasos 2 centímetros sobre Janee Kassanavoid, que fue cuarta.

Berry, que se dirige a sus segundos Juegos Olímpicos, ha prometido utilizar su puesto en Tokio para seguir creando conciencia sobre las injusticias sociales en su país de origen.

'Mi propósito y mi misión son más grandes que los deportes', declaró Berry. 'Estoy aquí para representar a aquellos ... que murieron debido al racismo sistémico. Esa es la parte importante. Por eso voy. Por eso estoy aquí hoy'.

Berry descubrió que no era una coincidencia que ella estuviera al frente y al centro durante el himno. A diferencia de los Juegos Olímpicos, no tocan himnos para acompañar las ceremonias de medallas en los juicios.

Pero los lanzadores de martillos recibieron sus premios justo antes del inicio de la sesión vespertina, que ha comenzado toda la semana con una versión grabada en vídeo de 'The Star-Spangled Banner'.

La portavoz de USA Track and Field, Susan Hazzard, dijo que 'el himno nacional estaba programado para sonar este sábado a las 5:20 pm. No esperamos hasta que los atletas estuvieran en el podio para los premios de lanzamiento de martillo. El himno nacional se toca todos los días según un horario previamente publicado'. El sábado, la música comenzó a las 5:25.

Y así, mientras Price y Andersen se quedaban quietas en el podio con las manos sobre los corazones y miraban de frente a las banderas de Estados Unidos y Oregón, Berry se movía inquieta y caminaba en el tercer escalón. Luego se alejó. Y finalmente agarró su camiseta.

'Dijeron que lo iban a tocar antes de que nos marcháramos, luego lo tocaron cuando estábamos ahí fuera', comentó Berry. 'Pero realmente no quiero hablar sobre el himno porque eso no es importante. El himno no habla por mí. Nunca lo ha hecho'.

Sus gestos no provocaron prácticamente ninguna reacción de las gradas todavía llenas. Y fueron hace algo menos de dos veranos, cuando Berry levantó el puño en el podio tras ganar los Juegos Panamericanos.

Esa manifestación llevó a una sanción, pero finalmente el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos se comprometió a no castigar a los atletas que levantan los puños o se arrodillan en las pruebas selectivas o en Tokio.

Es un posible punto de conflicto para Tokio, donde el Comité Olímpico Internacional (COI) ha dicho que hará cumplir su Regla 50 que prohíbe las manifestaciones dentro de los campos.

Es la misma prohibición que hizo que los velocistas Tommie Smith y John Carlos fueran enviados a casa desde los Juegos de Verano México 1968.

Price, quien se convirtió en la segunda mujer en la historia en superar los 80 metros y se cree que buscará el oro junto con la poseedor del récord mundial Anita Wlodarczyk de Polonia, no tuvo problemas para compartir escenario con Berry.

'Creo que la gente debería decir lo que quiera decir. Estoy orgullosa de ella', declaró Price.

Berry señaló que necesita 'tener bien mi cuerpo, mi mente y mi espíritu bien' para los Juegos Olímpicos. El lanzamiento de martillo femenino comienza el 1 de agosto.

Pero Berry no cree que necesite estar en el podio en Tokio para tener el mayor impacto.

'No necesito hacer nada en lo deportivo', comentó. 'Lo que tengo que hacer es hablar por mi comunidad, representarla y ayudarla, dado que eso es más importante que los deportes'. EFE