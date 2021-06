La ley trans española avanza en derechos, pero deja fuera a los migrantes

Macarena Soto

Madrid, 29 jun (EFE).- La futura ley trans española dio este martes un nuevo paso adelante al ser aprobada por el Gobierno español con el respaldo de algunas organizaciones que califican el proyecto de 'histórico', ya que reconoce el derecho a la libre autodeterminación de género, pero también con el rechazo de otras por dejar fuera a las personas migrantes y las no binarias, es decir a las que no se perciben totalmente como masculinas o femeninas.

El anteproyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros es un avance más hacia una futura ley 'para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de las personas LGTBI', que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.

Asimismo, la ley propone un paquete de medidas para defender y reconocer los derechos del resto del colectivo LGTBI en los ámbitos de salud, educación, vivienda, trabajo, cultura, deporte o en los medios de comunicación e internet.

Tras una tensa negociación entre los dos partidos del Gobierno de coalición - Partido Socialista y Podemos- y las asociaciones, el texto comienza su tramitación, aunque tardará todavía en llegar Parlamento para su discusión con todas las fuerzas políticas.

UN COMIENZO DE LEY 'HISTÓRICO' MARCADO POR UN FUERTE DEBATE EN EL GOBIERNO

La redacción del texto estuvo marcado por los múltiples choques entre los socios del Gobierno español, quienes finalmente consiguieron llegaron a un consenso también con algunas asociaciones LGTBI, aunque otras critican duramente el anteproyecto.

Toni Durán, que asesoró al Ministerio de Igualdad en el proceso, reconoce que hay propuestas que finalmente han quedado fuera del texto, pero que otras han logrado un consenso entre las partes.

'Se ha quedado lo que se ha podido quedar, para los menores (de catorce años) no hay un verdadero reconocimiento de la autodeterminación, pero por otro lado ahora no hablamos solo de mujeres sino de personas con capacidad de gestar', explicó a Efe.

'El proceso de negociación ha sido tan extremadamente complejo que tenemos claro que el texto es mejorable pero es un muy buen principio', valoró José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo, quien a su vez lamenta la ausencia de legislación sobre las personas trans migrantes y las no binarias.

Pese a ello, declaró a Efe que el aspecto fundamental de la ley, la libre autodeterminación de género, es un hecho 'histórico' para las personas trans: 'lo importante es todos los derechos que recoge, la reasignación de género se produce solo con la voluntad del interesado'.

Por el contrario, la presidenta de la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín, criticó duramente el texto de la ley y aseguró que es 'mentira' que se trate de una ley para las personas trans.

'Es mentira que es una ley trans, no tiene nada para ser una ley trans, reconocen a personas mayores de catorce años, les autorizan el cambio registral sin informes pero les ponen tres meses de reflexión, tienes que ir tres veces al registro a reafirmarte...', compartió.

Además, Aventín reprochó que las personas migrantes no estén en el texto, ya que el derecho de autodeterminación solo será efectivo para las personas de nacionalidad española, y que tampoco se nombre a las personas no binarias.

'Nos han hecho perder mucho tiempo, pero sobre todo mucha esperanza, es muy decepcionante', concluye.

MIGRANTES Y NO BINARIOS, FUERA DE LA LEY

Uno de los aspectos más criticados de la ley es la falta de amparo para las personas migrantes y la ausencia de personas no binarias.

Para Vicky Arely Gómez, migrante trans hondureña residente en España, este hecho insinúa 'claramente' que los migrantes 'no son merecedores' de esos derechos y así se 'violentan los derechos humanos de las personas trans migrantes'.

'Es racismo y transfobia por parte del Estado, seguimos en una posición de desigualdad con el resto', dijo amargamente a Efe, para añadir que 'solo' les queda 'seguir reivindicando los derechos' y luchar por conseguir la nacionalidad para poder realizar el cambio de nombre.

'No vamos a terminar nunca, pero no nos vamos a dar por vencidas', subraya a Efe la hondureña.

Por su lado, Rafi Gnecco, no binario español, declara a Efe que la ausencia de su género en el texto no le ha pillado por sorpresa.

'No pensaba que nos fueran a mencionar, que la ley haya salido adelante me parece un milagro, es muy injusto que nos dejen atrás pero viendo como está el cuadro político en España, que no nos dejaran atrás, igual que a las migrantes y a los menores, era la única manera de sacar adelante la ley', afirma.

En ese sentido, reconoce el aporte del texto porque incluye 'una de las cosas más vitales' para el colectivo: la autodeterminación.

'El término no binario es mucho más reciente y para la lucha trans era algo vital por los suicidios y la hormonación obligatoria que ha causado mucha disforia', añade con pocas esperanzas de que el trámite parlamentario pueda mejorar la ley: 'sería maravilloso, pero creo que falta mucho tiempo para que se nos reconozca'. EFE