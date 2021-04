La líder opositora bielorrusa denuncia que la represión ha empeorado

Viena, 28 abr (EFE).- Aunque ya no cope titulares en medios internacionales ni haya protestas en la calles como las del pasado verano, la lucha contra el régimen bielorruso y la consiguiente represión no sólo no han terminado, sino que han aumentado, según denunció hoy en Viena la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya.

'Aunque las manifestaciones masivas han desaparecido de las calles, porque fueron reprimidas, la gente sigue sufriendo y cada mes unas mil personas son detenidas (...). La situación es peor que entonces', denunció Tijanóvskaya a preguntas de Efe en una rueda de prensa online.

La líder opositora concurrió el pasado agosto a las elecciones presidenciales que, según el recuento oficial, ganó Alexandr Lukashenko, que lidera el país desde 1994, con el 80 % de los votos.

La oposición denunció fraude electoral y durante semanas se produjeron masivas protestas pidiendo la salida de Lukashenko, que fueron contestadas por el Gobierno con una dura represión.

La Unión Europea y Estados Unidos han impuesto sanciones al régimen de Lukashenko por fraude electoral y por la represión.

'Desde agosto han sido detenidas 25.000 personas', dijo hoy Tijanóvskaya, que el 11 de agosto, dos días después de las elecciones, se refugió en la vecina Lituania.

'Tan pronto como cruce la frontera, sería detenida, y con la ausencia de leyes, pueden hacer conmigo en prisión lo que quieran', aseguró sobre la imposibilidad de regresar a su país, que lamentó.

OFERTA DE NEGOCIACIÓN

Tijanóvskaya afirmó que ya hay suficiente sufrimiento en el país y que la estrategia de la oposición ha cambiado y se centra ahora en que Lukashenko responda a su oferta de diálogo para, dijo, acabar con la crisis humanitaria y política en el país.

Durante su visita a Viena, la líder opositora ha recibido el apoyo del Gobierno austríaco para que se celebren 'elecciones libres y justas' en Bielorrusia.

Tijanóvskaya advirtió de que lo que está pasando en Bielorrusia es un desafío también para las democracias europeas y pidió a los líderes internacionales que demuestren que 'los valores que defienden no son sólo palabras' y asuman la responsabilidad de actuar.

La dirigente opositora se ha reunido con los representantes de varios países ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que espera desde agosto una respuesta de Lukashenko a su oferta de actuar de mediadora.

Sobre el papel de Rusia, que, de momento, apoya al presidente bielorruso, el representante de Tijanóvskaya en temas internacionales, Valery Kavaleuski, afirmó que Moscú 'está en la posición de decidir si quiere ser parte del problema o de la solución de la crisis en Bielorrusia'. EFE