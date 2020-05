La Liga de Matteo Salvini en caída libre durante la pandemia

Roma, 30 may (EFE).- La Liga de Matteo Salvini sigue cayendo en las encuestas, aunque es aún el primer partido de Italia, mientras que sube el partido ultraderechista Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, que se acerca al gubernamental Movimiento 5 Estrellas (M5S).

En la encuesta realizada por el instituto Ipso para el Corriere della Sera y publicada hoy se confirma que este periodo de pandemia no ha sentado bien al partido de Salvini que en unas elecciones contaría con el 24,3 % de los votos, un 0,9 % menos que en el pasado mes y que ha perdido casi tres puntos en dos meses.

La Liga que llegó a superar el 30 % de los apoyos distancia de sólo tres puntos al progresista Partido Demócrata (PD) que está al 21,2 % y que también baja, aunque de sólo el 0,1 % respecto al mes pasado.

La experiencia en el Gobierno, primero con la Liga y ahora con el PD, sigue pasando factura al Movimiento 5 Estrellas (M5S) que se sitúa en el 16,7 %, con un descenso del 1,9 % respecto a la pasada encuesta.

Los votos de la ultraderecha parecen trasladarse a Hermanos de Italia, la formación de Giorgia Meloni, herederos de los partidos neofascismo, que aumentan un 2,1 % hasta alcanzar el 16,2 %, el valor más alto jamás registrado por esta formación.

Siguen estables Forza Italia de Silvio Berlusconi con el 7,4 % e Italia Viva de Matteo Renzi con un 3 %.

Las calificaciones de aprobación del primer ministro, Giuseppe Conte, y de su Ejecutivo muestran una disminución de 6 y 3 puntos respectivamente en comparación con abril y volviendo a los valores de marzo, cuando el consenso aumentó significativamente después de la adopción de medidas para contener el contagio.

Pero ante la disminución de los problemas sanitarios y la creciente preocupación por la situación económica, están surgido críticas sobre la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno, añade Ipsos en sus conclusiones.

El análisis de Ipsos es que la erosión de Salvini se debe a que sus caballos de batalla, principalmente inmigración y seguridad, actualmente con la pandemia no tienen el mismo atractivo. Tampoco su uso masivo de las redes sociales parece interesar tanto como antes, ya que los italianos en estos momentos están preocupado por otras cosas.

Giorgia Meloni apareció como una líder 'más nacional' en un momento difícil, explica Ipsos y su partido recupera los votos entre los autónomos y los funcionarios públicos donde, especialmente en el centro del país, ya tenía su punto fuerte.

Aunque es famosa la frase de Giulio Andreotti de que 'el poder desgasta a quien no lo tiene', el Movimiento 5 Estrellas está pagando la experiencia del Gobierno, especialmente de dos Gobiernos pues en su 'no ha sido posible mantener una posición de pureza, como siempre sucede cuando se gobierna, y por otro, no se ha dado la idea de una visión general del país', añade el estudio.

El Partido Demócrata (PD) se encuentra prácticamente estable desde que entró en el Gobierno tras la marcha de la Liga, a pesar de haber perdido los votos de Italia Viva tras la escisión. EFE