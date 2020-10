La liga peruana comercializará sus derechos de televisión de manera colectiva

Lima, 29 oct (EFE).- Los derechos de televisión de la primera división de Perú serán comercializados en bloque por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) después de que esta temporada la transmisión de los partidos haya quedado dividida en dos plataformas televisivas distintas.

Hasta ahora cada club de la Liga 1 de Perú negociaba de manera particular la venta de los derechos de televisión de sus partidos de local, lo que el año pasado llevó a situaciones como que no se transmitiese ningún encuentro del Alianza Universidad en su estadio Heraclio Tapia, de Huánuco, por no haber alcanzado ningún acuerdo.

La principal reticencia del Alianza Universidad así como de otros clubes era que el operador de televisión no garantizaba un horario idóneo para que el club pudiera convocar a mucha gente en el estadio y así hacer una recaudación satisfactoria en la taquilla.

Este año aceptó la propuesta de la plataforma DirecTV, que también se hizo con los derechos de los ascendidos Atlético Grau, Llacuabamba y Carlos Stein, mientras que los partidos de los otros 16 equipos de la Liga 1 se transmiten por la plataforma de Movistar, patrocinador principal del torneo y de la selección peruana.

Esos cuatros clubes firmaron sus respectivos contratos en febrero de 2020, pero la FPF aseguró este jueves en un comunicado que solo reconocerá y respetará aquellos contratos de televisión suscritos antes del 14 de octubre de 2019, cuando se aprobó que la Federación administrase los derechos de la liga de manera colectiva.

La FPF anunció también este jueves la firma de un acuerdo con la finalidad de iniciar un proceso de licitación sobre los derechos televisivos a través de 'un proceso competitivo, abierto y transparente'.

Según la FPF, el contrato colectivo, una modalidad que ya se sigue en muchos otros países, 'permitirá maximizar su valor, generar mayores beneficios a los equipos, entregar un mejor desarrollo audiovisual en las nuevas plataformas tecnológicas y, en general, aumentar la competitividad y elevar el perfil de la Liga 1'.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, expresó que 'los procesos colectivos de licitación de los derechos televisivos de los clubes de fútbol son una tendencia mundial, generan mejores ingresos y ligas más competitivas'.

'Con este acuerdo, queremos alinear al fútbol peruano a estándares globales que impulsen todavía más su profesionalización y competitividad a nivel regional', apuntó Lozano.

Para este proceso, la Federación decidió asesorarse con Landmark Alantra, un banco de inversión con experiencia en asesoría financiera, apoyo en fusiones, adquisiciones, asociaciones, reestructuraciones de deuda y búsqueda de financiación.

Por su parte, Landmark Alantra se ha asociado con Grupo Prisma, un conglomerado empresarial con amplia experiencia en el mercado televisivo y el fútbol, cuyos ejecutivos crearon, desarrollaron y administraron el Canal del Fútbol en Chile (CDF) desde 2003 hasta 2018, cuando lo vendieron a Turner Broadcasting System.

Prisma aportará su conocimiento en el mercado de los derechos de televisión del fútbol y complementará con la consultoría financiera que recibirá la FPF por parte de Landmark Alantra. EFE