La Lombardía italiana, en fase de riesgo bajo de contagio por coronavirus

Roma, 22 may (EFE).- La región de Lombardía (norte de Italia), la más afectada del país por la pandemia de coronavirus, ha entrado en fase de riesgo bajo de contagio, anunció hoy su gobernador, Attilio Fontana, que pidió, en cualquier caso, no bajar la guardia-

Según el Instituto Superior de Sanidad (ISS), la pandemia sigue a la baja y el número de reproducción básico instantáneo (Rt), que indica la capacidad de contagio del virus, está por debajo del 1 en todas las regiones italianas menos en Valle de Aosta, en el noroeste.

El valor 1 supone que cada contagiado puede infectar a otra persona, por lo que se considera una barrera en la expansión de la pandemia.

Lombardía ha pasado del riesgo de contagio 'moderado' al 'bajo', después de que el ISS certificara que su valor Rt es del 0,51, lo que supone una reducción frente al 0,62 de la pasada semana.

El gobernador Fontana consideró que este es 'un primer paso hacia la tan deseada nueva normalidad' y felicitó a los lombardos por respetar las reglas, pero pidió no bajar la guardia: 'No pensemos que el virus ha sido derrotado, no es así', avisó.

El presidente del ISS, Silvio Brusaferro, confirmó la 'reducción neta' de las infecciones en Lombardía y adelantó que se detectarán más asintomáticos próximamente, ya que las regiones están realizando más pruebas.

En Lombardía se detectó el primer caso de contagio de coronavirus local el 21 de febrero pasado y, desde entonces, comenzó una crisis que ha infectado por el momento a 228.006 personas y matado a 32.486 en Italia, según los últimos datos de Protección Civil.

La región, motor económico del país, ha sido la más afectada, al acumular 86.091 casos del total y 15.727 víctimas mortales, lo que ha generado críticas a la gestión de las autoridades locales.

Actualmente Italia se encuentra en plena fase de alivio de las restricciones de movimiento, tras el confinamiento en todo el territorio desde el 9 de marzo, y ya se permite la apertura de la mayor parte de los negocios del país, aunque con medidas de seguridad.

El próximo lunes será el momento de la reapertura de gimnasios y centros deportivos, aunque Lombardía lo retrasará una semana, al 31 de mayo.

Desde el 2 de junio Italia permitirá los viajes entre regiones, que ahora no son posibles, y el día 3 reabrirá sus fronteras a los viajeros de la Unión Europea, que no deberán guardar cuarentena, una medida dirigida a salvar la temporada turística de verano. EFE