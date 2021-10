La 'madre del diseño Ártico' pide diseño que luche contra cambio climático

Eindhoven (Holanda), 19 oct (EFE).- La prestigiosa diseñadora finlandesa Paivi Tahkokallio, considerada la 'madre del diseño Ártico' en referencia al movimiento que integra la producción con el entorno, urgió este martes a las empresas a que presten especial atención a que sus productos sean sostenibles y ayuden a 'mitigar' el proceso del cambio climático, uno de los mayores desafíos de la humanidad.

Tahkokallio lanzó este alegato con motivo de la entrega de los galardones al diseño europeo (DesignEuropa) que cada dos años concede la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), en esta ocasión en Eindhoven (Holanda), unas distinciones concedidas por un jurado presidido por ella.

También presidenta de la Oficina de Asociaciones Europeas de Diseño (BEDA), la 'madre del diseño Ártico' explicó a EFE que los profesionales de todos los ámbitos deben estar 'preocupados' por los efectos del cambio climático y por cómo pueden ayudar a detener este 'desafío' del planeta.

'Todos necesitamos comprender y ser capaces de actuar para contribuir a un futuro más sostenible', insistió Tahkokallio, ante lo cual añadió que 'el diseño es esencial para mitigar el cambio climático'.

'Todas las empresas, pequeñas y grandes, deberían tenerlo presente y tomar acciones concretas', aconsejó esta experta, quien ve esta cuestión como 'una oportunidad'.

Este punto de vista fue compartido por uno de los homenajeados por la EUIPO (con sede en Alicante) en los DesignEuropa, el diseñador industrial español de 92 años André Ricard Sala (Barcelona, 1929), conocido por su antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 y por otros muchos objetos cotidianos, como el celebérrimo cenicero 'Copenhague'.

A causa de un tratamiento médico relacionado con su avanzada edad (92 años) no pudo acudir a la ceremonia, pero grabó un vídeo en el que manifestó que no comparte el lema tan repetido en todo el mundo de 'save the planet' (salvar el planeta) ya que él cree que 'lo que realmente hay que salvar es la humanidad' porque, aún transformándose, la Tierra 'seguirá'.

En este contexto, explicó a los jóvenes diseñadores europeos que 'en la naturaleza todo se completa y se armoniza' y que ellos deberían tratar de imitar esta cualidad.

'Sería fantástico -según Ricard Sala- que un objeto de diseño contenga estas cualidades de mejora de lo que existía anteriormente'. EFE

