La malnutrición se multiplica por diez entre niños en región etíope en guerra

Ginebra, 30 jul (EFE).- Más de 100.000 niños en la región de Tigray en Etiopía padecerán malnutrición aguda grave en los próximos 12 meses, diez veces más que el promedio anual habitual de casos, a causa del conflicto que se registra en la zona desde noviembre, dijo hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

'A medida que UNICEF llega a zonas de Tigray que eran inaccesibles en los últimos meses debido a la inseguridad se confirman nuestros peores temores sobre la salud y el bienestar de los niños en esa conflictiva región del norte de Etiopía', señaló la portavoz de UNICEF, Marixie Mercado, en una rueda de prensa en Ginebra tras volver de una misión en el país africano.

UNICEF también expresó su preocupación por la situación de las mujeres embarazadas y lactantes, ya que casi la mitad de ellas sufren malnutrición aguda, lo que podría ocasionar complicaciones en el embarazo y aumentar los riesgos de muerte materna, así como el parto de bebés con bajo peso.

'Lo que he visto ha sido una confluencia de condiciones que ponen en grave riesgo la vida de los niños. En muchos sitios no hay suministros de los alimentos terapéuticos necesarios para tratar la malnutrición, ni antibióticos, y los establecimientos de salud no tienen electricidad. Además, los niños no han sido vacunados durante meses', agregó Mercado.

El hambre se extiende por todo el norte de Etiopía, ya que las regiones de Afar y Amhara, vecinas de Tigray, sufrieron recientemente ataques por la expansión del conflicto y muchas cosechas fueron destruidas y las tiendas de comida saqueadas.

La ONU pidió acceso ilimitado a la zona, y en concreto poder transportar combustible, dinero en efectivo, equipos de telecomunicaciones y los suministros necesarios para realizar transacciones financieras.

'La respuesta se ve desafiada por la interrupción de los servicios de comunicaciones y los cortes de energía generalizados. El acceso humanitario es el mayor desafío', aseguró el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke.

La OCHA aseguró que para afrontar el deterioro de la situación alimentaria en Etiopía se necesita que 500 camiones con suministros lleguen cada semana a Mekele, la capital de Tigray, pero desde finales de junio solo han podido cruzar 50 camiones.

Hasta ahora, el movimiento de personal y suministros solo ha sido posible por una ruta en la región de Afar, que requiere pasar por muchos puntos de control en los que el personal humanitario es interrogado, intimidado e incluso detenido.

Laerke recordó que las operaciones en Tigray son 'extremadamente peligrosas' y que 12 trabajadores humanitarios han sido asesinados en el conflicto.

La OCHA reconoció que desde la declaración de alto el fuego del Gobierno de Etiopía el 28 de junio el acceso ha mejorado y las organizaciones humanitarias han podido llegar a algunas zonas que antes eran inaccesibles, pero insistió en que el acceso a Tigray sigue siendo 'extremadamente difícil'.

EL 90 % DE LA POBLACIÓN NECESITA ASISTENCIA HUMANITARIA

En la region de Tigray, 5,2 millones de personas, es decir, casi toda la población, necesita asistencia humanitaria.

Además de la grave situación de los niños, millones de personas sufren inseguridad alimentaria severa y cientos de miles enfrentan condiciones de hambruna.

La OCHA denunció el uso sistemático de las violaciones como táctica de guerra e informó de que se han reportado más de 1.600 agresiones sexuales desde que comenzó el conflicto. EFE

cgcr/is/ah