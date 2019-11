La 'Máquina de dar', una expendedora de solidaridad

Adriana Arévalo

Las Vegas (EE.UU.), 29 nov (EFE).- Rojas, con luces brillantes para que se vean de lejos, motivos navideños y amplias vitrinas. Así son las máquinas expendedoras de solidaridad que funcionan este año en diez lugares del mundo, uno de ellos Las Vegas.

En lugar de introducir tu dinero y recibir algo para ti, en esta máquina expendedora pones el dinero y donas un bien o un servicio a alguien que lo necesita.

En menos de dos semanas la 'Giving Machine', que en español significa Máquina de Dar, situada en una localidad de la periferia de Las Vegas, la capital de los casinos y los juegos de azar en Estados Unidos, ha recaudado más de 140.000 dólares.

UNA CAMPAÑA PARA DEVOLVER A LA NAVIDAD SU VERDADERO SENTIDO

Las 'Giving Machine' forman parte de la campaña 'Ilumina al mundo', una iniciativa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) para devolver a la Navidad su espíritu solidario y caritativo, muy opacado por el consumismo.

La Federación Nacional de Negocios al por Menor de EE.UU. calcula que este año los estadounidenses van a gastar entre 727.900 millones y 730.700 millones en compras durante la 'temporada de fiestas', que va del 1 de noviembre al 31 de diciembre.

El promedio de gasto es de 1.004,87 dólares, y la mayoría es en regalos, especialmente ropa y accesorios.

Ocho de las 'Giving Machine' ya en funcionamiento están en Estados Unidos -Nueva York, San José (California), Gilbert (Arizona), Orem (Utah), Laie (Hawai), Salt Lake City (Utah), Denver (Colorado) y Las Vegas (Nevada)- y las otras dos en Londres y en Quezon City (Filipinas).

De acuerdo con cifras entregadas por la campaña, en menos de dos semanas y justo antes del día de Acción de Gracias (jueves, 28 de noviembre), se han hecho 7.000 transacciones solidarias a través de la máquina situada en Summerlin, al oeste de Las Vegas, por un importe de más de 142.000 dólares.

Kris Andrade, directora de proyectos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, contó a Efe que la iniciativa 'Ilumina al Mundo' invita a las personas a pensar y a servir como lo hizo Cristo.

'Hay diferentes formas como las personas pueden involucrarse. Invitar a los amigos a participar en las máquinas, es una de ellas', dijo Andrade, quien también explicó que estas máquinas ofrecen al usuario la posibilidad de comprar bienes o servicios que van a beneficiar a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro locales o internacionales, como es el caso de Unicef o Water Aid.

DESDE UNA REVISIÓN ODONTOLÓGICA HASTA UNA OVEJA

Según los materiales informativos de la campaña, con una tarjeta de crédito se puede donar en estas máquinas 'una oveja para una familia del tercer mundo, una vacuna de la polio, un par de zapatos o 100 comidas en un banco de alimentos'.

'Las Giving Machines son la manera de ayudar de manera rápida y fácil a los que lo necesitan y de dar mayor sentido a las fiestas de Navidad para uno mismo y para muchos otros', señala la publicidad.

En la máquina que estará funcionando hasta el 2 de enero del 2020 en Las Vegas se pueden donar servicios o productos con precios que van desde los dos dólares hasta los 320 dólares.

Se incluyen exámenes dentales y de visión, útiles escolares, detergente, recetas para lentes, vacunas, comida e incluso una cirugía de cataratas.

UNA FAMILIA QUE CELEBRA ACCIÓN DE GRACIAS DANDO

La familia Henna llegó en pleno día de Acción de Gracias a hacer su donación en la máquina de Summerlin. Vinieron desde San Diego (California) a pasar las fiestas con familiares y donaron 250 dólares.

'En cuanto nos enteramos de la iniciativa supimos que era importante venir a donar', dijo Jim, quien hizo la transacción en compañía de su esposa y su hija.

El 100 por ciento de las donaciones de la familia Henna y de todos los que se acerquen a usar la máquina en Summerlin será entregado a las organizaciones participantes: Three Square, Eye Care 4 Kids, Communities In Schools of Nevada, Future Smiles, Opportunity Village, Unicef y Church World Services Global, entre otras.

'Cada año hemos tratado de empezar a escoger otras localizaciones. Para hacer crecer la iniciativa hay que tratar de tener la oportunidad de alcanzar a personas de todo Estados Unidos', explicó Andrade.

De acuerdo con Andrade, el año pasado se instalaron sólo 5 máquinas en total y el monto de servicios y donaciones recibidas llegó a los 2,3 millones de dólares, por lo que esperan que este año y con el doble de máquinas expendedoras, las donaciones se incrementen mucho más.

'Las familias van con sus hijos y una de las cosas más bonitas que vemos es que los niños no reciben nada de la máquina, pero ven que están dando' algo para otros, agregó. EFE