La marcha en México contra la violencia machista transcurre con tensión

Ciudad de México, 25 nov (EFE).- Miles de mujeres marcharon este jueves en Ciudad de México en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para condenar la acuciante violencia machista que deja en el país diez mujeres muertas al día, una protesta que registró tensión y algunos enfrentamientos con la policía.

'En México siguen desapareciendo todos los días y a cada minuto diez mujeres y las encontramos violadas o asesinadas', dijo a Efe María del Carmen Volante, cuya hija Pamela desapareció hace cuatro años tras acudir a un concierto a las afueras de la capital.

Esta madre criticó que a las autoridades les faltan recursos y perspectiva de género para atender los casos de violencia machista.

ALGUNOS ENFRENTAMIENTOS

La gran marcha de la capital, una de las tantas que se convocaron en México, arrancó en el Monumento a la Revolución con destino la céntrica plaza del Zócalo atravesando el emblemático Paseo de la Reforma.

'La policía no me cuida, me cuidan mis amigas', 'Abajo el patriarcado que va a caer' y 'Alerta que camina la lucha feminista por América Latina' fueron algunas de las consignas que corearon las manifestantes.

Los monumentos y algunos comercios del recorrido de la movilización fueron blindados con vallas metálicas y rodeados de mujeres policías para evitar pintadas y destrozos.

Pero no evitaron que algunas manifestantes encapuchadas rompieran algunos cristales y paradas de autobús.

En la plaza del Zócalo se registraron algunos enfrentamientos con las policías que rodeaban el Palacio Nacional, sede del Gobierno y residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las autoridades habían colocado un enorme muro de metal que indignó a las manifestantes.

PAÍS VIOLENTO CON LAS MUJERES

México es uno de los países más violentos contra la mujer con el homicidio de más de diez mujeres al día, de acuerdo con ONU Mujeres y organizaciones civiles.

Además, los feminicidios -asesinatos por razón de género- siguen al alza en el país tras reportarse 842 casos entre enero y octubre del presente año, un alza del 4,9 % frente al mismo periodo de 2020.

El 66 % de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún capítulo de violencia a lo largo de su vida. Y el 43,9 % por parte de su pareja actual o anterior.

'Yo vengo a pedir justicia por mí, porque en octubre del año pasado me violaron y sí es una lucha el que logren atrapar (al sujeto) o que lo busquen', dijo a Efe Anahí Granados.

La problemática ha crecido en los últimos años atizada por la impunidad existente en la mayoría de delitos en México.

Esta mujer de 28 años, violada por un primo de su esposo, aseguró que ser mujer en México 'es complicado porque sales con miedo y a la expectativa de que no te vaya a pasar algo'.

Las manifestaciones feministas cobraron fuerza en Ciudad de México con la marcha #NoNosCuidanNosViolan del 16 de agosto de 2019, en la que miles de mujeres protestaron por abusos sexuales de policías capitalinos.

Desde entonces, la capital mexicana ha albergado masivas manifestaciones en las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), que a veces han concluido con altercados.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy crítico con el movimiento feminista, pues ha acusado a la derecha de estar infiltrada en las protestas y recientemente sugirió que el feminismo fue alentado por el neoliberalismo.

'No es cierto, yo veo el coraje en las muchachas, la rabia de señoras que perdieron a sus hijas. Eso no es derecha, ni un partido político. Somos gente normal que hemos sufrido violencia de alguna forma y la violencia es cada vez más fuerte', contó Tania, una de las manifestantes.

Pese a todo, el movimiento feminista llega este día con un nuevo logro después de que la Suprema Corte declarara inconstitucional la penalización del aborto en el norteño estado de Coahuila, lo que marca un precedente para los tribunales del resto del país. EFE

