La mayoría presidencial lanza una plataforma electoral de apoyo a Macron

París, 29 nov (EFE).- La mayoría presidencial francesa lanzó este lunes una plataforma electoral conjunta de apoyo al actual jefe de Estado, Emmanuel Macron, para las elecciones de abril de 2022, en las que el mandatario todavía no ha precisado si intentará renovar su cargo.

El movimiento Ensemble citoyens! agrupa a La República en Marcha (LREM), el partido con el que Macron llegó al Elíseo en mayo de 2017, junto con MoDem, Agir, Horizons, Territoires de Progrès y En Commun.

'La casa común que lanzamos tiene una gran fuerza y bases sólidas, nuestro balance. Podemos estar orgullosos. Juntos hemos conseguido la credibilidad para hacerla posible', indicó en su lanzamiento el primer ministro francés, Jean Castex.

Esta iniciativa, añadió, integra a diferentes formaciones políticas y a gente 'de horizontes diferentes que aspiran a servir a su país al unir sus fuerzas', y considera que no hay nadie 'con más experiencia que Macron para proteger a los franceses y reforzar Francia'.

El acto tuvo lugar en la Maison de la Mutualité de París, el mismo lugar en el que Macron dio en julio de 2016 el primer mitin al frente de su movimiento inicial, En marche!, cuando el entonces ministro de Economía todavía no se había declarado candidato a las presidenciales de 2017.

'Hemos decidido dar juntos un paso decisivo para apoyar a Macron', señaló el presidente del partido centrista MoDem, François Bayrou, según el cual esta nueva plataforma trabajará de forma conjunta para ofrecer a Francia 'el impulso y el equilibrio necesarios para garantizar su futuro'.

Los partidos que la conforman ienen en su punto de mira tanto las presidenciales como las legislativas de junio de 2022.

Aunque cada formación conservará su identidad, el ex primer ministro Édouard Philippe no descarta que pueda haber mayores alianzas entre ellos.

'Si algunos quieren ir más lejos, tanto mejor: a lo mejor LREM y MoDem quieren acercarse y no parece aberrante que Agir y Horizons hagan lo mismo', indicó en declaraciones recogidas por el diario Le Dauphiné Libéré.

Sus participantes mostraron su apoyo incondicional a Macron, sin dar por hecho abiertamente que el jefe de Estado intentará revalidar su puesto: 'No es el momento', dijo Bayrou, no sin subrayar que en las presidenciales se vota 'por una persona, no una etiqueta' y que ninguno de ellos tiene tanta fuerza como el actual presidente.

Un sondeo del instituto demoscópico Ifop difundido este lunes sitúa a Macron en cabeza: un 37 % de franceses creen que es el más capacitado para 'afrontar el declive de Francia', frente al 34 % que recibe el conservador Xavier Bertrand o el 33 % de la ultraderechista Marine Le Pen. EFE

mgr/ie