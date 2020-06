La mexicana Karla Vallín pierde la pena junto a Raymix en su nuevo tema

Mónica Rubalcava

México, 25 jun (EFE).- La cantautora mexicana Karla Vallín ha dejado los prejuicios atrás y ha comenzado a florecer en su propia música, algo que muestra con el tema 'Te quito la pena', una colaboración al lado de Raymix, máximo exponente de la electrocumbia en México, y con el que la cantante explora mejor su sonido.

'Esta canción me vino a quitar la pena (vergüenza) en muchos sentidos, me aventé (lancé) a preguntarle a Raymix si quería colaborar conmigo. Además ahora sí dejé de escuchar a la gente y me aventé al género de cumbia por completo', relató la cantante en entrevista con Efe.

La música de Karla navega entre el pop, la balada y los ritmos latinos, sin embargo, desde que comenzó su proyecto musical siempre estuvo interesada en hacer cumbia, pero confesó que había ciertos 'miedos' y 'fantasmas' que no la dejaban adentrarse por completo al género.

'Todo el mundo me catalogaba con pop o rock, todos me decían '¿Cómo te vas a dedicar a la cumbia?' y me metieron mucho miedo. Por mucho tiempo escuché más a la gente que me decía eso que a mí misma, y en esta canción dije '¡Ay no, no me importa!'', señaló.

Una de las razones por las que la cantante tenía ese temor de enfrentarse a sus propios gustos fue el peso que le generaba ser la hija del famoso guitarrista de la banda Maná, Sergio Vallín, pero pese a ello Karla ha ido construyendo su propio camino y, cada vez más, ha defendiendo su identidad en la música.

'Siempre que escuchaba mis rolas (canciones) yo quería el bailongo y lo que no sabe la gente es que de lado de mi papá siempre tuve pop, rock, jazz y de lado de mi mamá tenía la cumbia, la salsa y bachata, estaba entre esos dos mundos', contó la también actriz.

SE QUITAN LA PENA

'Te quito la pena' es, como todas las canciones de la joven cantante, un tema muy personal que relata una historia de cómo ella se enamoró de un chico de mayor edad en su adolescencia y la impotencia de no poder estar juntos por la edad.

'Esta canción habla de cuando yo tenía 15 años y estaba enamorada del mejor amigo de mi hermano mayor y por eso yo estaba súper prohibida, pero no me importaba tener esa edad, yo me sentía de 'veintitantos' y le decía que la edad era solamente un número, pero a él como que le daba pena y siempre me decía que no', contó.

Pasaron los años y con esta canción Karla ahora demuestra que ya no es esa niña prohibida y que por consecuencia ya no hay excusa para dejar inconclusa dicha atracción.

'Es como decir: ¿Tienes pena?, pues yo te la quito. Para mí es divertido porque fue alguien que realmente me importó mucho y con quien continuó la historia después y la respuesta que trajo Raymix a la canción le dio toda la onda y se baila rico', aseveró.

Sobre su primer colaboración, Karla comenta que desde que terminó de grabar la canción se dio cuenta que todo podía convertirse en algo más importante si invitaba a alguien a trabajar con ella, pero tenía presente que sería complicado conseguir a un artista con más trayectoria que ella para su proyecto.

'Siempre tuve en mente a Raymix, lo busqué yo porque siempre me ha gustado mucho su cumbia electrónica y su autenticidad. Hablé con mi mánager. Yo sabía que uno tiene que trabajar para llegar a hacer una colaboración como esta, pero también sabía que tenía una buena canción', comentó.

A las dos semanas de haberle propuesto a Raymix dicho trabajo, Vallín recibió una respuesta positiva y así nació el sencillo 'Te quito la pena'.

Además, al sencillo lo acompaña un vídeo musical que fue grabado antes de la pandemia. En él, Vallín seduce al cantante y explora un lado de su feminidad de la que también tuvo que perder la pena.

'Me daba mucho miedo enseñar esta parte de Karla: sensual, divertida y libre, pero creo que la canción y las personas con las que trabajé me hicieron sentir súper cómoda y me sentía muy guapa', finalizó. EFE

