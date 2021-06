La mexicana López con más ilusión por un podio olímpico que por un 'Major'

Ciudad de México, 29 jun (EFE).- Gabriela López, con dos victorias en su carrera en el tour de la LPGA, aseguró este martes tener más ilusión por ganar una medalla para México en el torneo de golf de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que un 'Major'.

'Tengo más ilusión de poder ganar una medalla olímpica que un 'Major', siempre crecí con la ilusión de ser gimnasta olímpica y ahora que se da por la parte de golf, no hay nada más bonito que compartir una medalla con todo un país', explicó en rueda de prensa.

La jugadora número 28 en el ránking olímpico participará en Tokio en sus segundos Olímpicos tras quedar en el lugar 31 en Río de Janeiro 2016.

En la justa asiática, la golfista de 27 años será la abanderada de México en la ceremonia de inauguración junto al tricampeón panamericano en saltos, Rommel Pacheco.

'Toda mi vida he representado a México y ahora portar la bandera mexicana en un evento tan importante es un sueño hecho realidad. Ahora que volteo atrás a Río, mis primeros Olímpicos, los jugué con gran emoción, demasiada adrenalina y esta vez ya sabré a lo que me enfrentaré, con más experiencia', expresó López.

López representará a México en la rama femenina junto a María Fassi, elegida dos veces la mejor golfista colegial en Estados Unidos, y posicionada en el lugar 46 de la clasificación olímpica.

En la rama masculina los representantes serán Abraham Ancer, en el décimo lugar del escalafón olímpico, y Carlos Ortiz, en el puesto 22.

Ancer reconoció que la ausencia en Tokio de algunos de los mejores golfistas del mundo como Dustin Johnson, número dos del mundo, aumenta las posibilidades de que México obtenga medallas.

'El 'field' será bastante fuerte, hay una mejor oportunidad porque algunos decidieron no ir, entonces si lo ves por los números sería más fácil, pero debemos jugar nuestro mejor golf para tener una oportunidad de ganar', comentó.

Ancer dijo estar listo en lo mental para realizar una buena actuación en Tokio y consideró que sólo necesitará tres días de práctica para conocer el Club de Campo de Kasumigaseki, sede del torneo olímpico de golf.

'Tengo confianza, he estado jugando bastante sólido por un buen rato en el tour PGA. He jugado mejor en donde están los 'fields' más difíciles y los campos más complicados. No sé cómo estará el campo en Tokio, pero vamos con bastantes ganas. El lado mental lo tengo claro, sé lo que quiero', finalizó. EFE