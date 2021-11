La mexicana Sara Pinet gana el premio español SGAE de Teatro Infantil 2021

Madrid, 4 nov (EFE).- La dramaturga mexicana Sara Pinet se alzó hoy con el XXII Premio SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) de España de Teatro Infantil 2021, dotado con unos 9.200 dólares, por su obra 'Un No Monstruo que no vuela', un texto que enseña a 'amar sin complejos' y que aborda 'la necesidad de hablar, de saber escuchar, y de comprender'.

Así lo valoró el jurado de este galardón anual que además hará realidad la publicación de la obra en la serie editorial Sopa de Libros que la Fundación SGAE coedita junto con el Grupo Editorial Anaya, así como su dramatización dentro del Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas.

'Cuando me enteré, el corazón casi se me sale del cuerpo y la sonrisa de la cara. Es hermoso el reconocimiento y me siento muy honrada de recibirlo. Se siente como un abrazo de mil brazos y muchas alas”, dijo Pinet en declaraciones facilitadas por la SGAE tras conocer la decisión del jurado.

Asimismo, la obra ha sido elegida como ganadora por 'la forma en la que está escrita y la inteligencia de los personajes infantiles, que dotan de agilidad, ritmo y humor a la obra. Un texto que habla de la necesidad de hablar, de saber escuchar, de comprender y de aceptar'.

En este sentido, la autora reconocó que lo que más le 'emociona' es la idea de que, gracias a este premio, 'Un No Monstruo que no vuela' podrá llegar a 'más ojos, a más personas, a más teatros, a más países', y así podrá encontrar 'solito' cuál es su lugar y la gente a la que pertenece.

'Para mí -añadió- lo más hermoso que tiene el teatro es el poder compartir, y mi deseo todo está en compartir este texto, estos personajes, estas ideas y este premio con la gente a la que amo y con la gente que algún día, quién sabe cuándo y quién sabe dónde, sentirá que ama a este o algún otro 'No Monstruo''.

Sara Pinet repite en el teatro familiar, disciplina por la que ya se alzó en 2014 con el Premio de Dramaturgia Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños por la obra 'Lo que queda de nosotros', escrita en coautoría con Alejandro Ricaño y publicada por Editorial Paso de Gato.

'Escribo para niñas y niños porque en su libertad, en su sabiduría sin límites, en su poder, en su generosidad, en sus corazones que bombean alegría y en sus ojos que ven todo con una claridad que no toda la gente conserva al crecer; porque confío en sus pasitos que van iluminando, descubriendo, proponiendo siempre nuevas rutas, nuevas formas, nuevas opciones de ser, de vivir, de sentir, de hablar, de querer, de volar, de entender', explicó.

En concreto, 'Un No Monstruo que no vuela' - escogida entre un total de 55- aborda cómo un día, sin previo aviso, la mamá de Ele lleva a vivir a la casa a un 'No Monstruo que no vuela' y lo encierra para que Ele no se acerque a él.

A partir de ese momento la vida de Ele da un giro inesperado y, con la ayuda de su mejor amiga Be, se lanzará a la aventura de descubrir todos los misterios que encierra la llegada de este terrorífico ser.

Sara Samano Pinet es actriz y dramaturga mexicana. A lo largo de su carrera ha trabajado como actriz en más de una treintena de obras de teatro entre las que destacan 'El No Show de Alexandre Facteau', 'El amor de las Luciérnagas' o 'Lo que queda de nosotros'.

El jurado de esta edición ha estado presidido por Antonio Álamo (ganador de la anterior edición) y ha estado compuesto por las dramaturgas Julia Carazo y Ana Carreira y el autor Xavo Giménez.

La Fundación SGAE convoca este galardón desde hace 21 años con el propósito de impulsar y apoyar la creación de nuevos textos dramáticos dirigidos a niños que, tanto por la buena calidad y originalidad de sus diálogos como por su visión escénica, contribuyen al progreso del panorama teatral orientado al público infantil. EFE

