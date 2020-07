La 'mísera leve mejoría' de Chile esconde más casos activos de los reportados

Santiago de Chile, 7 jul (EFE).- El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, dijo que la 'mísera leve mejoría' que vive el país respecto a la pandemia de coronavirus no es suficiente para que se levanten las cuarentenas que rigen en varias ciudades porque hay muchos más casos activos de los que se reportan.

Así lo consignó este martes un comunicado del grupo chileno de investigadores de diversas áreas del conocimiento agrupado bajo la denominación de 'Los 40 de la carta', quienes mantuvieron el lunes una reunión virtual con el ministro para abordar distintos aspectos de la pandemia.

'Hay una mísera leve mejoría y no estoy de acuerdo con que liberemos rápidamente alguna zona del país, ya sea Santiago o regiones', dijo Paris, quien reconoció que 'probablemente' hay 'muchos más' casos activos de coronavirus en este momento que los 25.000 o 30.000 de los que tiene datos el Ministerio y que hay que seguir potenciando la estrategia de hacer muchos test PCR y mejorar la evaluación y la comunicación del riesgo.

'Yo creo que se hizo muy bien la primera etapa de testeo. Tenemos 59.916 exámenes por millón de habitantes en Chile, no es una cifra baja. Pero también coincido que en regiones como O'Higgins (centro) y Coquimbo (norte) la tasa de test por millón de habitantes es mucho más baja. Y eso nos oculta información y no nos permite detectar a pacientes activos. Y eso me preocupa', señaló Paris.

Mejorar en este aspecto 'requiere una coordinación nacional', continuó el ministro, algo en lo que dijo se ha fallado hasta ahora.

Sobre los fallecidos, que en estos momentos se cifran en 7.057 confirmados con PCR y 3.102 muertos 'probables', el ministro indicó que 'van a aumentar' y que regiones como Arica, Atacama, Antofagasta (las tres al norte) y Los Lagos (sur) 'tienen tasas de incidencia mucho más altas que el resto del país e incluso de la Región Metropolitana, en la que se ubica Santiago de Chile y la más afectada por los contagios.

LAS PROPUESTAS DE LOS EXPERTOS

Durante el encuentro, los investigadores hicieron algunas propuestas al ministro, tales como aumentar la capacidad de testeo en regiones, mejorar la logística del transporte de muestras y la entrega de resultados de los test PCR en todo el país; e incorporar tecnología y uso de indicadores para la trazabilidad para hacer el seguimiento de los casos de forma efectiva.

'Es preocupante la tasa de test por millón de habitantes en regiones, ya que es menor a la de la Región Metropolitana, aunque viven en ellas el 60 % de la población nacional', dijo uno de los expertos, Ricardo Baeza Yates, Ph.D. en Ciencia de la Computación de Northeastern University (Estados Unidos).

Baeza también hizo énfasis en la necesidad de que el Ministerio de Salud entregue más microdatos anónimos para entender de mejor forma la pandemia y el porcentaje de positividad por comunas (barrios o sectores de ciudades), 'que hasta ahora se desconoce'.

Otras peticiones del grupo de investigadores fueron que se agilice el acceso a las residencias sanitarias, que actualmente demora cerca de cuatro días, para las personas que necesiten hacer cuarentena en estos centros; adelantarse con cuarentenas preventivas en regiones que aún no tienen casos y fallecidos y lanzar una campaña comunicacional potente basada en el autocuidado.

En concreto, la doctora Muriel Ramírez, médico y epidemióloga de la Universidad Católica del Norte (Chile), subrayó dijo que 'es urgente poner el foco social en la estrategia sanitaria para que las cuarentenas sean efectivas, además de mejorar la comunicación de riesgo'.

'La ayuda económica y social disminuyen la movilidad. Pensando que este enfoque preventivo nos va a permitir estar preparados para futuros brotes', recalcó Ramírez, que también explicó que 'debido a la desigualdad que hay en Chile, las medidas deben tener foco en las personas desde lo integral y territorial, con mirada de género e inclusiva a diversos sectores como los inmigrantes, los menores y los adultos mayores'. EFE