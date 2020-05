La mitad de los africanos quedaría sin dinero en un confinamiento de 14 días

Nairobi, 5 may (EFE).- Siete de cada diez africanos creen que la comida y el agua serían un problema si se tuvieran que quedar confinados en sus casas durante 14 días, y la mitad consideran que se quedarían sin dinero, según una encuesta hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros, y publicada este martes.

Este sondeo, resultado de más de 150.000 encuestas realizadas entre el 29 de marzo y el 17 de abril a residentes de 28 ciudades de 20 países africanos, revela que un 69 % temen que las medidas de prevención del coronavirus los vayan a dejar sin comida o agua, un miedo que es más acentuado en la región central y occidental del continente.

Además, el 51 % de los encuestados consideran que quedarse 14 días en casa supondría perder todo su dinero, porcentaje que llega al 61 % entre los encuestados de África occidental.

La encuesta, titulada 'Responder a la COVID-19 en África: Usar datos para encontrar el equilibrio', ha sido desarrollada por el Centro de Prevención de Enfermedades Africano (África CDC), la OMS, el Foro Económico Mundial, la empresa Ipsos y la organización Vital Strategies, entre otras, y proporciona datos para poder adaptar la respuesta a la pandemia en el continente.

'Sabíamos que la COVID-19 era una amenaza para África, así que respondimos muy pronto', estimó hoy el director del África CDC, John Nkengasong, en una rueda de prensa virtual.

'La respuesta más exitosa a la COVID-19 debe considerar el contexto y adaptarse a él, tiene que estar basada en datos', alegó Nkengasong.

El sondeo muestra que un tercio de los entrevistados afirman no tener suficiente información sobre la enfermedad, y uno de cada cuatro quiere más datos sobre cómo protegerse.

Además, los encuestadores preguntan sobre algunos bulos, y mientras que menos del 12 % piensa que beber lejía cura la COVID-19, casi el 60 % sí cree que se puede prevenir la enfermedad comiendo limón y tomando vitamina C.

'Esta encuesta resalta los enormes huecos informativos sobre la COVID-19 que existen en África y que amenazan a su respuesta', aseguró en la rueda de prensa la directora regional para África de la OMS, Matshidiso Moeti.

La mayoría de los entrevistados apoyan las medidas que se han tomado en sus países para prevenir los contagios, con los confinamientos de ciudades y las restricciones de transporte como las medidas menos populares.

Asimismo, la población joven es la más escéptica a creer la información que procede de sus gobiernos.

África sigue siendo el continente menos sacudido por la epidemia, con casi 47.000 casos y menos de 2.000 muertes hasta la fecha, pero las autoridades sanitarias siguen mostrándose cautas e insisten en seguir realizando test, hacer seguimiento de casos y poner en aislamiento a los sospechosos.

'La explosión de casos que hemos visto en otras partes del mundo aún no se ha materializado en África y no sabemos por qué', explicó el presidente de 'Resolve to Save Lives' -una iniciativa de la organización de salud global Vital Strategies-, Tom Frieden, quien pidió mesura y 'prepararse para lo peor, deseando lo mejor'. EFE