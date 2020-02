'La Monita' Rivas no quiere sorpresas en pleito titular ante panameña Ledezma

Rogelio Adonican Osorio

Panamá, 5 feb (EFE).- 'No me pasará lo mismo que con Acuña', dijo a Efe la boxeadora venezolana Mayerlin 'La Monita' Rivas, quien el viernes próximo se medirá en Panamá a la local Laura Ledezma por el título supergallo (122 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

'Con Marcela Acuña confiamos que íbamos a ganar, pero no nos esforzamos muchos, pero a pesar de eso tuvimos altas puntuaciones, pero aquí venimos con todo a cumplir el sueño de ser campeona del mundo en las 122 libras', manifestó la púgil.

La peleadora venezolana se midió en e 2018 a la argentina Marcela 'La Tigresa' Acuña por el título supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), cayendo en una decisión dividida (97-93, 96-94 y 94-96).

'No nos va a pasar los mismo que con Acuña. Todo el mundo nos vio ganadora en esa pelea, pero puntos nos alejaron del título. Eso no pasará acá, venimos preparados para llevarnos la corona', apuntó la boxeadora, quien arribó el martes al país centroamericano.

Agregó que la experiencia ganada en el combate con la argentina puede pesar mucho al momento que se dé el campanazo inicial del combate del viernes próximo en la Arena Roberto Durán, ubicada al este de la capital panameña.

Rivas (15-4-2 y 10ko), quien es campeona en las 118 libras, no le pone mucho color a subir a las 122 libras a buscar el título vacante de la división.

'Pelear en las 122 libras no me pesa mucho, igualmente siempre me mantengo en un peso más arriba y con el trabajo llegó siempre a las 118 libras. Se me hace cómodo pelear en este peso, ya he peleado en este peso, por eso no es nada nuevo para mi', expresó.

La venezolana mira con respeto a su rival, la panameña Laura Ledezma (14-0-0 y 7k0), sabe que su contrincante tiene un sueño de ser campeona del mundo, pero 'ese también es mi sueño y ese día estaremos las dos solas en el ring'.

'Solo conozco que fue nombrada boxeadora del año en 2019 y que es una peleadora zurda que será incómoda, como todos los izquierdos, pero hemos tenido muchos esparrin zurdos, así que no debe haber problema con eso', agregó.

Sobre las expectativas de la pelea y como puede terminar, Rivas aclaró que solo llega a hacer su trabajo, sin pensar por cuál vía puede terminar el combate.

'Siempre nos preparamos para ganar por cualquiera de las dos vías, por nocaut o decisión, salga la que salga, siempre nos preparamos para todo, somos conscientes que no debemos subestimar al rival y que el nocaut sale solo', dijo.

Rivas se muestra tranquila ante este nuevo reto mundialista, al punto que señaló que la panameña Ledezma debe sentir más presión por pelear en su casa.

'Ya estamos acostumbrados a ir a pelear en casa del rival, eso de presión no existe para mi, pienso que la presión debe tenerla ella (Ledezma) porque pelea en su país', precisó. EFE.