La Mostra FIRE arranca mañana con el lema '25 años quemando armarios'

Barcelona (España), 9 jun (EFE).- La Mostra FIRE!!, de cine gay y lésbico, la primera de sus características que se celebró en España, arranca mañana en la ciudad de Barcelona en formato híbrido y con ganas de celebrar el vigésimo quinto aniversario de su creación, bajo el lema '25 años quemando armarios' y la presencia de directores y actores.

En declaraciones a Efe, el director del festival, Antoine Leonetti, mostró este miércoles su alegría por poder volver a las salas, entre mañana y el 20 de junio, después del 'paréntesis' del año pasado, aunque todavía haya restricciones de aforo por el coronavirus.

'Lo más importante de esta edición es que celebramos el cuarto de siglo del primer festival de estas características en España, creado por el Casal Lambda, con un lema que hace referencia a nuestro espíritu luchador, a nuestro papel de activistas, porque desde siempre hemos creído que de los armarios no hay que entrar ni salir, sino quemarlos', dijo.

La película inaugural, que se ofrecerá mañana en el Instituto Francés, epicentro del evento, que también programará filmes a través de la plataforma Filmin, será la francesa 'Lola vers la mer', de Laurent Micheli, que ha viajado hasta Barcelona, acompañado por Mya Boallers, la actriz transexual que en esta historia da vida a una chica de 18 años que atraviesa cruciales cambios en su vida.

Otro de los actos destacados de esta edición es la presentación el próximo viernes de la serie española 'Maricón Perdido', producida por El Terrat (The Mediapro Studio) para TNT, de la que se proyectarán tres episodios, antes de su estreno en televisión el día 18.

En la serie, el conocido Bob Pop reconstruye su trayectoria vital de chico de pueblo en busca de su propia identidad con episodios autobiográficos.

Tanto Bob Pop como la actriz Candela Peña, que actúa de madre del niño Bob, estarán en el festival y charlarán con el público sobre esta producción, dirigida por Alejandro Martín, en la que también intervienen Miguel Rellán, Carlos Bardem, Alba Flores, Gabriel Sánchez y Carlos González.

Para Leonetti, otros 'imperdibles' del festival son el documental que se ha realizado sobre el movimiento español de liberación homosexual y que gravita en torno a la figura de Armand de Fluvià, fundador del Casal Lambda.

Otra película en cartelera será 'The Obituary of Tunde Johnson', un drama presentado por Ali LeRoi, protagonizado por dos jóvenes, uno de ellos un adinerado nigeriano-estadounidense al que detiene un día la policía y le pega un tiro, quedando atrapado en un 'bucle temporal aterrador'.

En Filmin destaca la turca 'Love, Spells and All That', según Leonetti, una 'conmovedora historia sobre dos mujeres que se reencuentran veinte años después de haber tenido una relación cuando eran jóvenes y fueron separadas por sus respectivas familias'.

La española 'Sedimentos', un documental de Adrián Silvestre, donde aborda cuestiones relacionadas con la empatía, la individualidad y la necesidad de pertenencia se podrá ver presencialmente, igual que la alemana 'No hard feelings', la china 'Suk Suk' y la canadiense 'Jeune Juliette'.

La proyección de películas se complementará con exposiciones y otras actividades y se dejará, para cuando ya no haya pandemia de coronavirus, una fiesta conmemorativa del cuarto de siglo.

En ediciones no marcadas por la COVID-19, más de 6.000 personas acuden a las proyecciones que se ofrecen en sala durante el festival.

En los veinticinco años de Mostra se han programado casi 1.100 películas de países de todo el mundo. EFE