La N-VA flamenca ve a Bélgica como un 'zombie' que puede implosionar en 2024

Bruselas, 23 dic (EFE).- El presidente del partido Nueva Alianza Flamenca (N-VA), Bart de Wever, consideró este lunes que 'Bélgica se está convirtiendo en un país zombie' y alertó de que el sistema político de ese Estado centroeuropeo podría 'implosionar' en 2024 si no se atienden las reivindicaciones del nacionalismo flamenco.

'Nuestro sistema está en realidad completamente maduro para el matadero. Se está convirtiendo en un país zombie: todos se dan cuenta de que el sistema está muriendo', dijo en una entrevista publicada en la edición belga de la revista estadounidense 'Newsweek' el máximo exponente de la N-VA, partido gobernante en la región belga de Flandes (norte).

Bélgica lleva más de un año con un Ejecutivo federal en funciones y más de seis meses de infructuosas negociaciones para formar Gobierno.

La N-VA era la formación con más diputados del anterior Ejecutivo, liderado por el liberal francófono Charles Michel, ahora presidente del Consejo Europeo, y formado por nacionalistas flamencos, democristianos flamencos, liberales flamencos y liberales francófonos.

Pero los nacionalistas flamencos rompieron esa alianza por negarse a que Bélgica firmara el Pacto Migratorio de la ONU, lo que dejó al Gobierno en funciones entre diciembre de 2018 y las elecciones de mayo de 2020.

Bart de Wever reconoció que es complicado cumplir las vías que se había planteado antes de los comicios, que pasaban por reeditar la anterior coalición de Gobierno o 'avanzar hacia el confederalismo', es decir, dos regiones que comparten ciertas gestiones pero no están obligadas a la solidaridad interterritorial como Flandes (norte, neerlandófona) y Valonia (sur, francófona).

'Ambos (caminos) se han vuelto muy complicados y muy difíciles', ante la fragmentada aritmética parlamentaria actual, dijo De Wever, quien alertó sobre una eventual coalición que permita sortear las demandas de mayor separación administrativa que pide el nacionalismo flamenco y las consecuencias que podría tener en el futuro.

'¿Dejar a la N-VA y al (ultraderechista) Vlaams Belang en la oposición, los dos partidos más votados del país (Flandes), en serio? Hace falta gente razonable en la mesa. Les digo a los francófonos que tengan cuidado si en las elecciones de 2024 los partidos nacionalistas flamencos obtienen la mayoría', alertó.

De Wever también advirtió sobre la posibilidad de forzar una gran coalición entre el Partido Socialista francófono, primera fuerza en Valonia, y la nacionalista N-VA, dominante en Flandes, que conduciría mantener a Bélgica 'zombie' hasta las próximas elecciones.

'Pero el resultado sería predecible en 2024: podrías ir a una implosión del sistema', dijo el fundador de la N-VA, partido independentista en sus estatutos.

Bart de Wever, gran apoyo en Bélgica del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, señaló que 'el que se diga hombre de Estado no puede decir siempre no' a las reivindicaciones flamencas y agregó que 'quienes dicen amar a Bélgica no deberían de jugar con fuego'. EFE