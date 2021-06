La 'Naranja Mecánica' ha vuelto

David Morales Urbaneja

La Haya, 11 jun (EFE).- Países Bajos vuelve este domingo a una gran competición sin la etiqueta de favorita tras perderse la Eurocopa de 2016 y el Mundial de 2018, en un torneo en el que Frank de Boer no podrá contar por lesión con su capitán y figura básica de la defensa, Virgil van Dijk.

En el grupo de Austria, Ucrania y Macedonia del Norte, pasar a octavos de final de la Eurocopa parece 'a priori' asequible, más teniendo en cuenta que los neerlandeses jugarán toda la fase de grupos en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

No obstante, su nivel durante la última temporada ha estado un peldaño por debajo de países como Francia, Inglaterra o Bélgica.

Frank de Boer tomó el relevo de Ronald Koeman como seleccionador en septiembre de 2020 y no termina de convencer, con un balance de cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. No ha cumplido su promesa de ser un técnico continuista, pues ha pasado del 4-3-3 o 4-2-3-1 habitual de la 'Oranje' al 5-3-2 de los últimos amistosos. La motivación de sus jugadores parece haber bajado desde su llegada, con errores no forzados tanto en ataque como en defensa.

A eso hay que añadirle la ausencia del capitán, Virgil van Dijk. De Boer tenía esperanzas de que el central del Liverpool se recuperase a tiempo de la grave lesión sufrida en octubre del año pasado. Llegó a asegurarle que, para no forzar la máquina, podría reservarlo y no alinearlo en los tres primeros partidos de la fase de grupos.

Hubo llamadas entre ambos y editoriales en prensa especulando sobre su regreso, pero la incógnita se despejó hace un mes cuando el propio jugador se auto descartó. Su ausencia, unida a la incógnita de Matthijs de Ligt, que es duda para el estreno de este domingo contra Ucrania por molestias en una ingle, supone un dolor de cabeza para el seleccionador.

Podría haber sido aún peor. El defensa Daley Blind sufrió una lesión en marzo que puso fin a su temporada en el Ajax, pero fue incluido en la lista para la Eurocopa. Regresó al césped el pasado 6 de junio en un amistoso contra Georgia, jugando 45 minutos.

En el resto del eje defensivo se encuentran Stefan de Vrij, ganador del Scudetto este año con el Inter de Milán, y el joven defensa del Ajax Jurriën Timber, que ejercería como tercer central si De Ligt no se recuperase a tiempo.

El jugador del AZ Alkmaar Owen Wijndal se perfila como el lateral izquierdo, mientras que la banda derecha es para Denzel Dumfries, un carrilero del PSV Eindhoven sin miedo a jugar por el interior y meterse hasta el área contraria.

En el centro del campo, los dos indiscutibles son el jugador del FC Barcelona Frenkie de Jong y el del Liverpool Georginio Wijnaldum, que ejerce con el combinado nacional un perfil mucho más ofensivo que en la Premier League. Será el capitán en detrimento del lesionado Van Dijk.

Marten de Roon ha sido un mediocampista habitual para De Boer, aunque su titularidad para la Eurocopa está en entredicho por dos circunstancias. La primera, su mal desempeño en los últimos encuentros con la 'Oranje'. Perdió 13 balones en los primeros 45 minutos del amistoso contra Georgia.

La segunda, el nivel de dos de sus compañeros, ambos del Ajax. Davy Klaassen ha sido uno de los jugadores más resolutivos de esta temporada en la Eredivisie neerlandesa, lo que le valió el regreso a una convocatoria con la selección después de tres años sin que lo llamaran.

El otro, Ryan Gravenberch, es una de esas perlas de la escuela de Ámsterdam que se estrenó con la camiseta naranja el pasado marzo, aunque de momento solo ha salido como refuerzo en la segunda parte.

La figura más decisiva de los últimos meses se encuentra en la delantera: Memphis Depay. Se coloca normalmente por la izquierda o de falso nueve y no se lo piensa dos veces a la hora de disparar. En los últimos siete partidos como internacional ha marcado siete goles y dado tres asistencias, un síndrome bautizado en Países Bajos como 'Depaydencia'.

Es muy probable que le acompañe un jugador con el que conecta especialmente bien, el delantero del VfL Wolfsburgo Wout Weghorst. Los 25 tantos marcados esta temporada en la Bundesliga alemana le han valido para ser convocado por De Boer por primera vez.

Le quitaría el puesto al sevillista Luuk de Jong, al que el seleccionador podría poner como atacante de refuerzo para los últimos minutos.

Si el dibujo táctico volviese al 4-3-3, la banda derecha la ocuparía Steven Berghuis, un extremo del Feyenoord al que le gusta llegar hasta la línea de fondo y colgar la pelota.

Por último, la incógnita de la portería. Con el valencianista Jasper Cillessen fuera de órbita debido a su positivo por Covid-19, dos guardametas se disputan la titularidad. El primero es Tim Krul, un 'para penaltis' que ha sido titular en siete de los once encuentros de Países Bajos con Frank de Boer como seleccionador.

El segundo es Maarten Stekelenburg, el mismo que defendió la portería de la 'Oranje' en la final contra España del Mundial de 2010. Con 38 años a sus espaldas, vive una segunda juventud como arquero del Ajax, equipo con el que esta temporada ha levantado la Liga y la Copa de su país. EFE.