La Niña del Cabo sigue su camino en la música con 'Inercia' a pesar de todo

México, 17 jun (EFE).- La cantante española La Niña del Cabo sigue su camino, ahora en México, a pesar de las complicadas circunstancias actuales y lanza el sencillo 'Inercia (de la ceguera)', el primer capítulo del proyecto que presentará en septiembre, 'Bogomila'.

Con una letra llena de reivindicaciones, este tema critica la inercia con la que viven las personas actualmente, muchas veces sin cuestionarse las consecuencias que la existencia humana trae para el planeta y pensando que el dinero lo maneja todo.

Las melodías, con tintes claramente españoles cercanos al flamenco, acompañan a este mensaje de socorro que llama al cambio urgente.

'Es el tema que más me gusta a mí personalmente, cantarlo, pero no necesariamente el que más popular era porque a veces para la gente es como una pedrada. Sin embargo en general a la gente le ha gustado mucho. Como estamos viviendo un momento tremendo habrá gente que se está planteando cosas que antes no se planteaba y teniendo momentos para pensar', dijo a Efe La Niña del Cabo, quien fue criada en Almería, en el sur de España.

Para ella las crisis siempre implican predisposición a pensar y consideró que tal vez habría que aprovechar el momento actual para cambiar conductas en las que la humanidad se ha encallado.

'Inercia (de la ceguera)' será uno de los cinco temas que formarán parte del trabajo 'Bogomila' que presentará en septiembre y que tiene su base teórica en un libro de Silvia Federici llamado 'El Calibán y la Bruja', que habla de la transición del Feudalismo al Capitalismo.

Según explicó la española, Bogomila es una evolución de Matajari Maldonado (el personaje del disco anterior), que se da cuenta del sistema en el que vive y empieza a ser consciente del pasado.

'Llevaba bastante rato dándole vueltas al tema de cómo vivimos. Estuve un año en La Habana y allí me planteé un montón de cosas. Después de plantearme todo eso llegue a México y me encontré el país con la mentalidad más capitalista en el que he vivido. Tiene varias facetas porque es un país muy complejo, pero esa parte me chocó más', explicó.

Después de esto dio con el libro y tras sentir 'una bofetada', decidió utilizarlo como guía para su próximo disco.

Con esto, La Niña del Cabo plantea de nuevo un disco con un concepto, algo que para ella es necesario que todo tenga un por qué y crear discos 'como si fueran pequeños libros'.

Sin embargo, no sucede lo mismo con los lugares a donde La Niña del Cabo se mueve, ya que se pone nerviosa cuando se queda en un lugar mucho tiempo y siente la necesidad de seguir buscando un lugar donde quedarse por un tiempo.

'Me da miedo acomodarme, dormirme. Cuanto mayor me hago, más miedo me da. Siento que si me duermo me muero. Ciudad de México es un lugar increíble pero es una ciudad muy dura, necesito la brisita del mar', terminó la artista, que en unas cuantas semanas se mudará a Mérida, en el suroriental estado de Yucatán. EFE

ia/jth/arm

(foto)

