La nueva infraestructura digital transformará los sistemas de salud

México, 4 jun (EFE).- La gestión de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en Latinoamérica ha demostrado que se puede acelerar una transformación de los sistemas de salud fortaleciendo la infraestructura digital e impulsando las alianzas público-privadas.

Esta es una de las conclusiones de un grupo de expertos que participó el miércoles en el foro virtual 'El Futuro de los Sistemas de Salud en América Latina y el Caribe' organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

Los expertos coincidieron en que la transformación de los sistemas de salud incluye también fortalecer la capacidad instalada para el diagnóstico oportuno, impulsar un marco normativo que facilite el uso datos y mantener la agilidad lograda en los procesos de aprobación de medidas que se ha hecho durante la pandemia.

Los representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad de Miami, Roche América Latina y otras entidades destacaron que el uso de la telemedicina, las soluciones digitales y los acuerdos en compra de insumos han mostrado durante la pandemia que se pueden hacer ciertas cosas muy rápidamente.

El camino recorrido durante la pandemia ha sentado un precedente para aplicar a igual velocidad determinadas soluciones para resolver los problemas sanitarios.

'Cuidar y responder a las necesidades de los pacientes con enfermedades crónicas nos ha llevado durante la pandemia a innovar en la forma de acercar soluciones a estos pacientes: infusiones en casa, soluciones de transporte, telemedicina y herramientas digitales, por ejemplo', dijo Rolf Hoenger, responsable de América Latina de Roche Pharma.

Hoenger destacó la aportación de Roche al desarrollar la primera app de telemedicina móvil creada entre los sectores público y privado.

'En Chile, nos asociamos con el Instituto Nacional del Cáncer (Incancer) y la start-up local We Care for You en el desarrollo de una herramienta digital para monitoreo remoto de pacientes con cáncer', agregó.

'Cuando los sectores público y privado se unen, el impacto es mucho más poderoso. Cuando grandes iniciativas se conectan, pueden tener un impacto real para mejorar la vida de los pacientes', concluyó.

James Fitzgerald, Director de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de Salud, OPS, indicó que la pandemia ha mostrado la oportunidad de hacer cambios tanto sanitarios como sociales y económicos.

'Existe una falsa dicotomía entre responder a la emergencia e invertir en sistemas de salud. Desarrollar políticas sanitarias integrales debe ir de la mano con aspectos sociales',dijo.

'El rol del sector privado tuvo un impacto enorme, con su capacidad de innovación, cómo se logró el desarrollo veloz de pruebas de PCR, plataformas, nada hubiera sido posible sin el sector privado', concluyó.

LECCIONES DE LA PANDEMIA

Ferdinando Regalia, Jefe de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirmó que ha habido elementos positivos durante la pandemia como la cooperación en el área de compras, las alianzas del sector privado con OPS, OMS, COMISCA y otras agencias que superaron las barreras históricas en la compra para hacerlo rápido.

'La crisis nos demostró que las cosas se pueden hacer más rápido: alianzas, plataformas, herramientas, aplicaciones de trazado de contactos, telemedicina. Tenemos la esperanza de que la colaboración y las alianzas puedas perdurar en el futuro, para desarrollar medicamentos, vacunas', aseguró Regalia.

'Tras esta pandemia habrá daños colaterales, en especial de género, violencia doméstica, desempleo, empobrecimiento, en particular para las mujeres', afirmó Felicia Knaul, directora del Instituto de las Américas de Miami y profesora de la Facultad de Medicina Leonard M. Miller, en la Universidad de Miami.

'Hay una gran desigualdad para la mujer, en empleo, violencia doméstica, y en especial para las cuidadoras sin protección en sus hogares', concluyó Knaul. EFE