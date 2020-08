La nueva versión de 'Rebecca', el clásico de Hitchcock, en Netflix en octubre

Madrid, 7 ago (EFE).- Ahora, 80 años después del estreno de 'Rebecca', el thriller clásico de Alfred Hitchcock, Netflix estrena el próximo 21 de octubre la nueva versión de esta historia que se basa en la novela homónima de Daphne du Maurier.

Lily James ('Baby Driver') y Armie Hammer ('Call Me By Your Name') serán los encargados de dar vida a la narradora de la historia de la señora de Winter y a George Fortescue Maximilian, 'Maxim' de Winter, respectivamente. A estos dos actores se suma en el reparto Krsitin Scott Thomas como la ama de llaves.

La trama de 'Rebecca' -dirigida por Ben Wheatley ('Free Fire')- cuenta la historia de una joven recién casada que llega a la imponente finca familiar de su marido en una costa inglesa azotada por el viento y tendrá que luchar a la sombra de su primera esposa, Rebecca, cuyo legado vive en la casa mucho después de su muerte.

La diferencia entre la película de 1940 -protagonizada por Joan Fontaine y Laurence Oliver- y esta nueva versión, es que esta se centra más en la obra literaria, mientras que la de Hitchcock salvaba algunas partes de la obra.

Drama, romance e intriga se unen en 'Rebecca', una de las muchas obras maestras de Hitchcock y su primer filme estadounidense, que arranca con una de las frases más célebres del cine: 'Anoche soñé que volvía a Manderley'. EFE

