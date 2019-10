La ofensiva turca provocará un importante movimiento de refugiados kurdos

Isaac J. Martín

Beirut, 13 oct (EFE).- La ofensiva iniciada por Turquía contra las milicias kurdosirias en el norte de Siria provocará un movimiento de desplazados y refugiados hacia el sur y el Kurdistán iraquí, y algunos intentarán llegar a Europa, según Jordi Tejel, uno de los más reconocidos historiadores del mundo kurdo.

“Esta ofensiva va a provocar un importante movimiento de refugiados kurdos hacia el sur, pero también hacia el Kurdistán iraquí (...) y algunos intentarán llegar a Europa más tarde”, indicó en una entrevista con EFE el profesor de Historia de la Universidad de Neuchâtel (Suiza) y autor de varios libros sobre el movimiento kurdo.

Turquía lanzó el pasado miércoles una ofensiva contra las milicias kurdosirias que dominan el norte y noreste de Siria, a las que considera “terroristas” por sus vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla activa en Turquía.

La campaña militar, la tercera lanzada por Turquía desde 2016 contra Siria, comenzó después de que Estados Unidos anunciara que retiraba sus tropas de una franja fronteriza donde Ankara aspira a crear una “zona segura” en al que reasentar a unos dos millones de refugiados sirios que escaparon de la guerra en su país natal.

'Se trata de un nuevo episodio que confirma el estatus de los grupos políticos como el kurdo que no tienen un Estado detrás: tienen que aliarse con Estados que los traicionarán una vez que éstos han conseguido sus objetivos”, señaló al referirse a la retirada anunciada por el presidente de EEUU., Donald Trump.

Tejel tampoco ve reacción por parte de Europa ante Turquía un país que ha servido de freno a la llegada de refugiados sirios a suelo europeo.

“Los países europeos son sensibles a la amenaza turca de enviar los refugiados sirios a las fronteras europeas. De momento, no veo ninguna decisión importante europea que pueda influir la política turca. Solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría tener un cierto peso”, arguye.

En opinión del académico, 'los kurdos no podrán resistir al Ejército turco', mucho más preparado desde el punto de vista militar.

'Otra cosa es qué pasara después del repliegue de las fuerzas kurdas al sur. Pueden volver y mantener una guerra de guerrillas y poner en peligro el proyecto de instalación de los refugiados sirios en el norte de Siria”, indica.

Según el último cómputo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Siria, más de 180.000 personas se han visto desplazadas de sus hogares por temor a la ofensiva turca, que está respaldada por el terreno por los rebeldes sirios insurrectos al presidente sirio, Bachar al Asad.

La mayoría de ellas proceden de las zonas fronterizas en las ciudades de Tal al Abiad y Ras al Ain, las dos poblaciones donde se emplazaría la franja fronteriza a la que aspira Ankara.

Ante esta situación, la administración kurdosiria ha abierto las puertas al diálogo con Damasco para que le ayude, junto a su aliada Rusia, en esta ofensiva contra Turquía, aunque el Gobierno sirio no parece ceder hasta que no se cumpla una de sus condiciones: que los kurdos no aspiren a la autonomía y se separen del país.

“El Gobierno de Damasco ha estado presionando al movimiento kurdo para que la autoridad del régimen pueda volver en el norte del país”, explica Tejel.

“Debido a la presencia de los americanos en la región, el PYD, había podido resistir. Ahora, ya no es posible. Tendrá que entenderse con Damasco, quien seguramente pedirá al PYD acabar con la autonomía kurda, de facto”, en referencia al Partido de la Unión Democrática, brazo político de Unidades de Protección del Pueblo (YPG).

Ante todo esto, Tejel concluye: los kurdos son “los grandes perdedores”. EFE