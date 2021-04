La OMS se muestra 'profundamente preocupada' por ola de casos en la India

Ginebra, 23 abr (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó hoy su 'profunda preocupación' por la situación de la pandemia de COVID-19 en la India, que ya supera los 300.000 contagios diarios y acumula un tercio de los nuevos casos en todo el mundo.

'La OMS está con el Gobierno y el pueblo indio y haremos todo lo posible para salvar el mayor número de vidas que se pueda', destacó Tedros en una rueda de prensa para celebrar el aniversario del Acelerador ACT, la plataforma creada por la OMS para compartir tratamientos, vacunas y diagnósticos contra la COVID-19.

En un año de trabajo, señaló Tedros, se han logrado algunos de los objetivos de este programa, con la creación de varias vacunas anticovid 'seguras y efectivas', numerosos tests de diagnóstico y tratamientos con oxígeno y dexametasona, pero aún no se ha conseguido una distribución equitativa de estas herramientas.

'En el mundo la gente sigue muriendo porque no son vacunados, no son testados o no son tratados', lamentó Tedros etíope, quien subrayó que 'la situación en la India es un devastador ejemplo de lo que el coronavirus puede hacer y por qué debemos usar todas las herramientas en nuestras manos'.

El máximo responsable de la OMS pidió que 'los gobiernos y empresas que controlan esos recursos para salvar vidas los compartan, lo que significa destinar recursos financieros, o donar dosis de las vacunas para proteger a los que corren más riesgo, y no sólo a los más ricos'.

Añadió que 'todos los países deben ser transparentes en sus donaciones de dosis, y han de compartir tecnología, conocimiento y propiedad intelectual para poder aumentar masivamente la producción'.

Tedros recordó que el Acelerador ACT necesita para este año una inversión de 19.000 millones de dólares, 'una minucia comparada con los billones de dólares que los gobiernos están gastando para apoyar sus economías, y con los grandes ingresos que la mayoría de las fabricantes están generando'.

'No podemos admitir que el mundo sea así de injusto y que la gente siga muriendo cuando tenemos las herramientas que les pueden salvar', afirmó. EFE