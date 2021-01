La ONU reconoce que está fracasando la negociación para la Constitución siria

Isabel Saco

Ginebra, 29 ene (EFE).- El enviado de la ONU para Siria, Geir Pedersen, reconoció que están fracasando las negociaciones para redactar una nueva Constitución para este país, lo que se considera como la única herramienta capaz de abrir un nuevo horizonte político, estabilizarlo y promover la reconciliación.

Un grupo reducido del Comité Constituyente sirio -formado por representantes del gobierno, la oposición y la sociedad civil- concluyó hoy una semana de reuniones en Ginebra sin avanzar un ápice en este proceso, que se lanzó hace más de un año y en el se sigue discutiendo sobre procedimientos y principios, sin entrar en temas de fondo.

Pedersen dijo a los periodistas que había dirigido una palabras finales a los miembros del Comité y que les dijo que 'no se puede continuar así, que esta semana ha sido una decepción'.

'Establecí objetivos para conseguir antes de empezar esta reunión y no los hemos conseguido', reveló en una rara confesión pública sobre los tropiezos que han sido evidentes en el más de un año transcurrido desde la creación del órgano constitucional.

Pedersen señaló a la delegación del gobierno sirio como la que está poniendo los obstáculos para conseguir un mínimo avance ya que ha rechazado todas las propuestas que se le presentan, lo que ha tenido como consecuencia que las discusiones sigan en el mismo punto muerto en el que se encontraban hace cuatro reuniones.

'Mi resumen hoy es que este enfoque no está funcionando y que no podemos continuar reuniéndonos si no se produce un cambio', comentó.

El enviado de la ONU, quien actúa como facilitador de las negociaciones, también sostuvo que 'éste no es un comité de debate, podemos seguir debatiendo durante toda la vida, pero lo que necesitamos es encontrar los puntos en común' entre gobierno y oposición.

Frente a este fracaso persistente, Pedersen dijo que no se había acordado fecha para una próxima reunión y que espera poder ir pronto a Damasco para entrevistarse con el gobierno.

Asimismo, planea reunirse con representantes de los países que tienen mayor influencia en el conflicto sirio: Rusia, Irán, Turquía y Estados Unidos.

Durante la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos se mostró indiferente ante los esfuerzos diplomáticos por encaminar un proceso político que garantice la paz en Siria y aun no está clara la postura que adoptará su sucesor, Joe Biden.

El jefe de la delegación opositora siria en las negociaciones, Hadi Albahra, culpó al gobierno del bloqueo de este proceso, que consideró como el único que puede devolver un sentido de dignidad al pueblo sirio.

'Cientos de miles de desplazados y refugiados han estado en campamentos durante más de 10 años. Creemos que los sirios merecen justicia y dignidad, y la única solución es implementar las resoluciones internacionales', dijo.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en 2015 una resolución que tiene como principal eje político la redacción de una nueva Constitución y la celebración de elecciones libres en Siria, todo lo cual se ha incumplido hasta ahora.

'Pedimos que haya plazos, un calendario práctico para elaborar el borrador (de la Constitución). El alargamiento o la obstrucción del proceso solo profundizará el sufrimiento de los sirios', manifestó Albahra ante la prensa.

Una visión completamente diferente fue la que expuso el presidente de la delegación oficial, Ahmad Kuzbari, quien dijo que 'es normal' no tener un cronograma de trabajo porque si fuese así el proceso sería forzado.

El representante del gobierno del presidente sirio, Bachar Al Asad, dijo que el Comité Constitucional debe pasar por dos fases, la de preparación y de redacción, pero acusó a la oposición de pretender saltarse la primera para ir directamente a la segunda.

En abril próximo se cumplirán diez años desde el inicio del conflicto sirio, que empezó como una revuelta popular incitada por la juventud, pero que fue reprimida con tal violencia que dio paso a la formación de una rebelión armada en la que se inmiscuyeron potencias extrajeras que alimentaron la guerra civil.

Este conflicto, además, creó el espacio para la amplificación del extremismo islámico y permitió el desarrollo de una corriente que había nacido en la vecina Irak y que se cimentaría como el grupo terrorista Estado Islámico (EI). EFE