La OPAQ denuncia filtración 'grave' por dos exempleados sobre Duma

La Haya, 6 feb (EFE).- La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) denunció hoy que dos de sus exempleados filtraron detalles 'incompletos' sobre la investigación del ataque químico en la localidad siria de Duma de abril de 2018, lo que calificó de un comportamiento 'grave' y 'atroz'.

'Los inspectores (a los que se hace referencia como 'A y B') no son informantes. Son individuos que no podían aceptar que sus puntos de vista no estuvieran respaldados por evidencias. Tomaron cartas en el asunto e incumplieron sus obligaciones con la organización. Su comportamiento es aún más atroz porque tenían información incompleta sobre la investigación', dijo el director de la OPAQ, el español Fernando Arias.

En un comunicado, Arias advierte de que las conclusiones sacadas por los dos antiguos inspectores de la OPAQ sobre lo ocurrido en el ataque de Duma son 'erróneas, desinformadas y falsas' y recordó que, aún siendo incompletos los detalles filtrados, el gesto es 'una violación de la confidencialidad' exigida a los empleados.

La investigación fue iniciada por el propio director general después de la publicación no autorizada de un documento en mayo de 2019, en el que se incluía supuesta información y hallazgos relacionados con el trabajo de la Misión de Investigación (FFM) sobre las denuncias de uso de armas químicas el 7 de abril del año anterior en un ataque en Duma.

Según subraya Arias, la investigación de la filtración fue independiente y se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las leyes internas de la organización, lo que incluyó entrevistas con 29 testigos, documentos, registros electrónicos, grabaciones de audio y análisis forense.

Las personas que filtraron la información, a los que la OPAQ se refiere en todo momento como inspector A y B, eran funcionarios de la organización cuando se produjo la violación de la confidencialidad.

El 'inspector A' no era parte del equipo de la FFM, sino que 'desempeñó un papel secundario de apoyo en la investigación del incidente de Duma y no tuvo acceso a la información recopilada' por los inspectores sobre el terreno, ni a las entrevistas con los testigos, los resultados del laboratorio o el análisis de expertos independientes.

Aunque filtró un documento 'que pretendía ser un informe oficial de la OPAQ', en realidad era 'un documento personal creado con información incompleta y sin autorización'.

El 'inspector B' había sido seleccionado como miembro del FFM exactamente cuando viajó a Siria en abril de 2018, pero nunca llegó a 'abandonar el puesto de mando en Damasco porque no había completado el entrenamiento necesario para desplegarse sobre el terreno' en Duma, y dejó de estar vinculado a la OPAQ en agosto de ese año.

La mayor parte de la investigación sobre el ataque con cloro en Duma se produjo después de que ese inspector hubiera dejado de trabajar para la organización, por lo que no tenía acceso a la información real del informe. EFE