La oposición bielorrusa cree que Protasevic fue torturado antes del video

Cracovia (Polonia), 4 jun (EFE).- La oposición bielorrusa en Polonia y los padres del disidente Román Protasevich creen que un vídeo en el que éste pide perdón es 'resultado de la tortura' y la coacción a la que está siendo sometido', con probables amenazas 'a su vida y la de su novia', la rusa Sofia Sapega.

A través del canal de Telegram Nexta, fundado por Protasevich y que sirve para coordinar a la disidencia bielorrusa en el exterior, Dimitri Protasevich, padre del activista político detenido por Minsk el 23 de mayo tras el desvío del avión en el que viajaba, se mostró este viernes 'convencido' de que su hijo 'fue intimidado, ya que ha estado bajo presión durante más de una semana'.

En un vídeo de hora y media difundido por las autoridades bielorrusas se puede ver cómo Román Protasevich, entrevistado por la cadena estatal ONT, arremete contra sus compatriotas exiliados en Polonia, y les acusa de llevar un tren de vida lujoso a expensas del gobierno polaco y de tener acuerdos secretos con Varsovia y el gobierno lituano para atacar a Rusia.

Franak Viacorka, que es consejero de la líder de la disidencia bielorrusa, SvetlanaTijanóvskaya, agregó por su parte en redes sociales que 'resulta penoso' ver el vídeo, que Protasevich es 'rehén' del régimen bielorruso y añade: 'tenemos que hacer todo lo posible para liberarle a él y a los otros 460 presos políticos'.

En otro momento de la entrevista, Protasevich se refiere a la entrega de una villa en el barrio polaco de Saska Kepa a Tijanóvskaya por parte del gobierno polaco, en la que 'había habitaciones donde no me dejaban entrar' y asegura que no se le permitió acceder a información sobre la ayuda financiera a la comunidad bielorrusa en Polonia.

Sobre su actividad contra Alexándr Lukashenko, el líder de Bielorrusia, y a quien Protasevich nunca se refiere por su apellido, declara que 'al principio lo critiqué, pero cuanto más me involucraba en la actividad política, más entendía que muchas de las cosas por las que se criticaba a Alexánder Grigorevich (Lukashenko) eran en realidad solo un intento de ejercer presión y que por momentos actuaba, con perdón, como un hombre con bolas de acero'.

Al final de la entrevista, con lágrimas en los ojos, el joven Protasevich se declara culpable de los crímenes de los que se le acusa y promete dejar la política para 'vivir en paz'.

A través de un mensaje publicado en Nexta, se pide que 'en primer lugar, se permita a un abogado' asistir a Protasevich en el proceso iniciado contra él, y también 'que los médicos puedan verlo para evaluar su estado real'.

Los embajadores de la Unión Europea aprobaron este viernes prohibir a todas las aerolíneas bielorrusas utilizar el espacio aéreo de la UE y aterrizar en los aeropuertos de su territorio, una decisión que será efectiva una vez se adopte en el llamado procedimiento escrito del Consejo de la UE. EFE