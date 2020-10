La oposición de Pakistán se une en un frente común para derrocar al Gobierno

Islamabad, 16 oct (EFE).- Los partidos opositores paquistaníes, unidos en el frente común Movimiento Democrático de Pakistán (MDP), celebraron hoy su primer acto multitudinario,, pese a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus, como parte de una campaña para derrocar al Gobierno del primer ministro, Imran Khan, al que acusan de incompetente y ser un títere del Ejército.

El mitin se celebró en Gujranwala, en la oriental provincia de Punyab, y congregó a miles de simpatizantes llegados desde varios puntos de Pakistán, en lo que los organizadores calificaron como un primer paso para derribar a Khan.

'Vete Imran, vete, tu tiempo ha terminado', vitoreó ante sus seguidores Bilawal Bhutto, hijo de la asesinada primera ministra Benazir Bhutto, del Partido Popular de Pakistán (PPP), que aseguró que estaban ahí para acabar con los 'mandatarios tiranos'.

Los once partidos de la oposición en el MDP, incluidos los más influyentes la Liga Musulmana de Pakistán (PMLN) del exprimer ministro Nawaz Sharif y el propio PPP, habían anunciado el lanzamiento de la plataforma opositora el pasado 20 de septiembre.

Entre los políticos más destacados se encontraba también la hija de Sharif, Maryam Nawaz, que con Bilawal Bhutto han tomado el relevo de dos dinastías políticas que, aunque enemistadas en el pasado, se han unido ahora contra el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan.

'Me embarco en esta misión como tu soldado de infantería, Nawaz Sharif. Me he dedicado a tu lucha, tu misión para Pakistán y tu gente. Que Dios esté con nosotros y que regresemos triunfantes y victoriosos', escribió Maryam en Twitter al inicio de la marcha.

Las cuentas de Twitter de los partidos fueron mostrando paso a paso el avance de sus convoyes, donde se vivieron momentos como los mostrados por la propia Maryam, con un ferviente seguidor sacrificando una cabra frente a ella en el capó de su coche.

En la gran marcha también participó Fazlur Rehman, presidente del partido islamista Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) y del propio MDP, que ya hace un año cortó varias carreteras para forzar la dimisión del primer ministro por supuesto fraude durante las elecciones de 2018.

Entonces Rehman ya reclamaba la dimisión de Khan por fraude en esos comicios, supuestamente organizados por el Ejército, que ha gobernado el país casi la mitad de su historia desde su independencia del Imperio Británico en 1947, y que incluso en los periodos democráticos ejerce una gran influencia.

Además del supuesto fraude electoral, los manifestantes denuncian también la situación de la economía, que golpea especialmente a los más pobres, con una alta inflación, del 10,7 %, y un bajo crecimiento empeorado ahora por la pandemia, que en Pakistán presenta 322.000 casos y 6.627 muertos. EFE

aa-mt/fpa