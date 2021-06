La oposición polaca afronta su renovación en plena crisis interna

Cracovia (Polonia), 1 jun (EFE).- Plataforma Cívica, el partido que gobernó Polonia entre 2007 y 2015 bajo el liderazgo de Donald Tusk, atraviesa el momento más difícil de su historia, con los peores indicadores en encuestas, la fuga de varios diputados a formaciones rivales y luchas internas por el liderazgo.

Una encuesta publicada este martes por el portal polaco de noticias Onet confirma que, aunque PO es la segunda fuerza política en representación parlamentaria, con el 29 % de los escaños, de celebrarse hoy elecciones su apoyo apenas superaría el 14 % de los votos.

Otros sondeos publicados en las últimas dos semanas confirman e incluso acentúan este declive en la intención de voto, como la encuesta de la fundación CBOS de Varsovia, que no concede más de un 11 % a PO, o los datos de un estudio hecho hace dos semanas por la emisora de radio RMF y el diario Dziennik Gaceta Prawna, que proyectan un 12 % de apoyo.

La coalición de centro derecha que dirige Borys Budka atraviesa una crisis en todos los frentes, con el abandono de varios de sus miembros más prominentes, como la europarlamentaria Rosa Thun, que dimitió el mes pasado acusando a sus colegas de 'no saber a dónde van'.

La expulsión de otros dos diputados, Ireneusz Ras y Pawel Zalewski, por cuestionar el liderazgo en el partido, y los rumores de que Rafal Trzaskowski, alcalde de Varsovia y excandidato a la presidencia, podría poner en marcha su propio proyecto político, han puesto de relieve la difícil coyuntura a que se enfrenta PO.

La ratificación en el senado del plan de recuperación postpandemia para acceder a las ayudas europeas fue una ocasión que PO, con mayoría en la cámara alta, no supo aprovechar para poner en aprietos al Gobierno.

El intento de ampliar la ley del presupuesto para obligar al Ejecutivo a rendir cuentas de los gastos no pudo aprobarse, ya que algunos de los senadores de PO no respetaron la disciplina de voto, otro no votó por problemas técnicos y otro más no acudió a la votación por quedarse encerrado en un ascensor.

En este contexto, la única figura con la prominencia y proyección necesarias para cuestionar el liderazgo del ultraconservador y gubernamental Ley y Justicia (PiS) es Szymon Holownia, quien concurrió a las elecciones presidenciales de 2020 y cosechó un sorprendente 13,7 % de los votos y se convirtió en el tercer candidato más votado.

Animado por ese éxito, Holownia fundó el partido Polska 2050, de orientación conservadora moderada, y en pocos meses ha conseguido atraer a sus filas a varios parlamentarios de otras formaciones, además de disfrutar, según las encuestas, de una intención de voto superior al 20 %.

Holownia, de 44 años, se hizo popular como periodista televisivo y jurado en un programa de búsqueda de talentos, donde ha trabajado durante más de diez años y pretende 'acabar con el bipartidismo y la apatía' que domina la vida política en su país.

Sus ideas religiosas --intentó ser sacerdote en dos ocasiones--, su falta de filiación política definida y su soltura en situaciones públicas han convertido a Holownia, a falta de que Trzaskowski decida o no presentar su propio partido, en el único rival capaz de amenazar la supremacía del PiS. EFE